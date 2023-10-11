Thursday, 12 October 2023 07:38 GMT

هيئة السياحة والمعارض تستقبل وفدا من موظفي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

10/11/2023 11:24:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬شرحاً‭ ‬وافياً‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬ينهض‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬تلك‭ ‬الخطة،‭ ‬كما‭ ‬أطلعهم‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬أهداف‭ ‬ومرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬لأعوام‭ ‬2022‭ ‬ ‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬واستقطاب‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬وبلدان‭ ‬العالم‭. ‬واستعرض‭ ‬د‭. ‬قائدي‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الأمريكي‭ ‬أبرز‭ ‬منجزات‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬سياحية‭ ‬للنهوض‭ ‬بأداء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬والتطورات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والمقاصد‭ ‬السياحية،‭ ‬ومدى‭ ‬تنوع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬وما‭ ‬تعكف‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬ومهرجانات‭ ‬وأنشطة‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬ضمن‭ ‬أجندتها‭ ‬السنوية،‭ ‬والعروض‭ ‬المقدمة‭ ‬للسياح،‭ ‬ومساعيها‭ ‬للترويج‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتنمية‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬ودعم‭ ‬تعافي‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬والمحافل‭ ‬السياحية‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬موجزاً‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬الجديدة‭ ‬الجاري‭ ‬تنفيذها‭ ‬والتخطيط‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفنادق‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الضيافة‭ ‬والطعام‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬وأذواق‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬سياحية‭ ‬فريدة‭ ‬لهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفد‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬السياحية‭ ‬الثنائية،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لإطلاع‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬باعتبار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سوقا‭ ‬سياحية‭ ‬استراتيجية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والتراث،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬السياحية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتنشيط‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬دائمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭.‬

MENAFN11102023000055011008ID1107229089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث