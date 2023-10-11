هيئة السياحة والمعارض تستقبل وفدا من موظفي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
في إطار التعاون السياحي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، استقبل الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن زيارة يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
وقدم الدكتور قائدي خلال اللقاء شرحاً وافياً حول الدور الذي ينهض به القطاع السياحي في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر من عام 2021، مبيناً أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي نصت عليها تلك الخطة، كما أطلعهم على تفاصيل أهداف ومرتكزات استراتيجية السياحة لأعوام 2022 – 2026، والتي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع المنتج السياحي واستقطاب أعداد أكبر من السياح من مختلف الجنسيات وبلدان العالم. واستعرض د. قائدي مع الوفد الأمريكي أبرز منجزات هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وما تقدمه من مبادرات وبرامج سياحية للنهوض بأداء القطاع السياحي في مملكة البحرين، وأحدث المعلومات والإحصاءات والتطورات ذات الصلة بالقطاع السياحي في المملكة، والمقاصد السياحية، ومدى تنوع المنتج السياحي، وما تعكف الهيئة على تنظيمه من فعاليات ومهرجانات وأنشطة سياحية وترفيهية ضمن أجندتها السنوية، والعروض المقدمة للسياح، ومساعيها للترويج للقطاع السياحي البحريني.
وأكد خلال اللقاء حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على دعم الجهود الدولية ذات الصلة بتنمية صناعة السياحة عالمياً، وتفعيل الروابط مع مختلف الدول والمنظمات العاملة في قطاع السياحة، ودعم تعافي قطاع السياحة وتعزيز التعاون في مجال السياحة والسفر على المستوى الإقليمي والدولي، وتبادل أفضل التجارب والخبرات، والمشاركة الفعالة في الأحداث والمحافل السياحية.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض موجزاً عن أبرز المشاريع السياحية التجارية والاستثمارية الجديدة الجاري تنفيذها والتخطيط لها في مختلف محافظات المملكة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية وزيادة عدد الفنادق ومؤسسات الضيافة والطعام لاستيعاب الطلب المتزايد على المرافق السياحية في المملكة، وتلبية احتياجات وأذواق السياح من مختلف الدول وتقديم تجارب سياحية فريدة لهم.
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن سعادته باستقبال الوفد الأمريكي، مؤكداً أهمية عقد المزيد من هذه اللقاءات لما لها من أثر كبير في إثراء القطاع السياحي وتوطيد العلاقات السياحية الثنائية، وما توفره من فرص لإطلاع الجانب الأمريكي على أبرز المشاريع السياحية في المملكة باعتبار الولايات المتحدة سوقا سياحية استراتيجية بالنسبة إلى مملكة البحرين، منوهاً بضرورة استثمار العلاقات العريقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة من أجل تفعيل العمل المشترك في قطاع السياحة والثقافة والتراث، وتنفيذ المبادرات السياحية المشتركة، وتنشيط قنوات تواصل دائمة لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف مجالات صناعة السياحة والضيافة والترفيه.
MENAFN11102023000055011008ID1107229089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.