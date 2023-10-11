هيئة السياحة والمعارض تستقبل وفدا من موظفي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬زيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الوفد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬قائدي‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬شرحاً‭ ‬وافياً‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬ينهض‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬عليها‭ ‬تلك‭ ‬الخطة،‭ ‬كما‭ ‬أطلعهم‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬أهداف‭ ‬ومرتكزات‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬لأعوام‭ ‬2022‭ ‬ – ‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬تستهدف‭ ‬مضاعفة‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬واستقطاب‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‭ ‬وبلدان‭ ‬العالم‭. ‬واستعرض‭ ‬د‭. ‬قائدي‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الأمريكي‭ ‬أبرز‭ ‬منجزات‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬سياحية‭ ‬للنهوض‭ ‬بأداء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأحدث‭ ‬المعلومات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬والتطورات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والمقاصد‭ ‬السياحية،‭ ‬ومدى‭ ‬تنوع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي،‭ ‬وما‭ ‬تعكف‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬ومهرجانات‭ ‬وأنشطة‭ ‬سياحية‭ ‬وترفيهية‭ ‬ضمن‭ ‬أجندتها‭ ‬السنوية،‭ ‬والعروض‭ ‬المقدمة‭ ‬للسياح،‭ ‬ومساعيها‭ ‬للترويج‭ ‬للقطاع‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتنمية‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬والمنظمات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬ودعم‭ ‬تعافي‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬والمحافل‭ ‬السياحية‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬موجزاً‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬الجديدة‭ ‬الجاري‭ ‬تنفيذها‭ ‬والتخطيط‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬والجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬وزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الفنادق‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الضيافة‭ ‬والطعام‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬وأذواق‭ ‬السياح‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬سياحية‭ ‬فريدة‭ ‬لهم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬قائدي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستقبال‭ ‬الوفد‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وتوطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬السياحية‭ ‬الثنائية،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬لإطلاع‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬باعتبار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سوقا‭ ‬سياحية‭ ‬استراتيجية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منوهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬استثمار‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفعيل‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والثقافة‭ ‬والتراث،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬السياحية‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتنشيط‭ ‬قنوات‭ ‬تواصل‭ ‬دائمة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬والضيافة‭ ‬والترفيه‭.‬