((المستقبل)) يفوز بجائزة ((أفضل برنامج لتطوير الخريجين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬فوز‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬‮«‬المستقبل‮»‬‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬برنامج‭ ‬لتطوير‭ ‬الخريجين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬إداريو‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭.‬

وقد‭ ‬عقد‭ ‬ملتقى‭ ‬إداريو‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬ HRM ‭ ‬ Summit ‭ ‬ Awards ‮»‬‭

‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والخبراء‭ ‬ورواد‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬ناقش‭ ‬الملتقى‭ ‬أبرز‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬فئة‭.‬

وانطلق‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬رسمياً‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬لتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬باستقطابها‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬وتهيئة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭. ‬وأثمر‭ ‬البرنامج‭ ‬تأهيل‭ ‬وتخريج‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬الـ40‭ ‬متدرباً‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬اليوم‭ ‬مناصب‭ ‬إدارية‭ ‬وقيادية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ولمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬يتم‭ ‬تدريب‭ ‬الخريجين‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بقطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬ليبدأوا‭ ‬بعدها‭ ‬الدراسة‭ ‬الفعلية‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المختصة‭ ‬بالفندقة‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الفندقية‭ ‬وبدء‭ ‬مسيرتهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬أحمد‭ ‬جناحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تتويجاً‭ ‬للدور‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬فيه‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬وإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬دلالة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬البرنامج‭ ‬وتصميمه‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬نخب‭ ‬لامعة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬