((المستقبل)) يفوز بجائزة ((أفضل برنامج لتطوير الخريجين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت مجموعة فنادق الخليج، الشركة الرائدة في مجال إدارة الضيافة في البحرين، فوز برنامجها التدريبي «المستقبل» بجائزة «أفضل برنامج لتطوير الخريجين» وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى إداريو الموارد البشرية الذي أقيم تحت رعاية وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان.
وقد عقد ملتقى إداريو الموارد البشرية « HRM Summit Awards »
يوم الإثنين بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء ورواد الصناعة والتكنولوجيا في القطاع، حيث ناقش الملتقى أبرز التوجهات المستقبلية للموارد البشرية في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط ومن ثم تم إعلان الفائزين في أكثر من 20 فئة.
وانطلق برنامج المستقبل التدريبي في فندق الخليج رسمياً عام 1971 لتنمية المهارات القيادية وتعزيز الكوادر الوطنية باستقطابها خريجي الجامعات وتهيئة نخبة من القادة البحرينيين في قطاع الضيافة. وأثمر البرنامج تأهيل وتخريج ما يفوق الـ40 متدرباً من الكفاءات البحرينية التي تتولى اليوم مناصب إدارية وقيادية في شتى قطاعات العمل في المملكة. ولمدة ستة أشهر يتم تدريب الخريجين وتعريفهم بقطاع الضيافة ليبدأوا بعدها الدراسة الفعلية في الجامعات المختصة بالفندقة داخل المملكة وخارجها ومن ثم الحصول على شهادة البكالوريوس في الإدارة الفندقية وبدء مسيرتهم في القطاع.
وبهذه المناسبة عبر أحمد جناحي الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج قائلا: «نعتز بحصولنا على هذه الجائزة التي تأتي تتويجاً للدور التي تقوم فيه الشركة منذ تأسيسها لتعزيز وتنمية العمالة الوطنية وإعداد الكوادر البحرينية للعمل في قطاع الضيافة والفندقة. ويأتي هذا الفوز دلالة على جودة البرنامج وتصميمه الذي انعكس بدوره على تخريج نخب لامعة من الكوادر البحرينية».
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