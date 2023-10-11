فخرو: فوز موقع نظام ((سجلات)) بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 يؤكد الالتزام بتطوير الخدمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن فوز وزارة الصناعة والتجارة عن الموقع الإلكتروني لنظام السجلات التجارية (سجلات) بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 يأتي في إطار مواصلة الوزارة جهودها لتبني المبادرات التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد، بما يرفع من كفاءة الإجراءات ونسبة رضا المتعاملين.
وقال فخرو إن هذه الجائزة تعدّ منطلقاً لبذل المزيد من الجهود بروح فريق البحرين الواحد في سبيل تحقيق تطلعات خطة التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، التي تحرص دوماً على تقديم أفضل مستويات الخدمة وتعزيز عملية التواصل الفعال مع المستثمرين والأفراد عبر توظيف أحدث التقنيات التي تُوفّر تجربة ناجحة لهم في إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة في أي زمان ومكان وبجودة وكفاءة عالية.
وبين الوزير حزمة التحسينات التي تضمنتها النسخة الثالثة من نظام السجلات التجارية «سجلات» وهي: إضافة خدمة المرشد الآلي التي توفر دعمًا تفاعليًا للمستثمرين في إجراءات تأسيس أنشطتهم التجارية وتحديد الهيكل المناسب للقيد التجاري، بالإضافة إلى إدراج خدمة طباعة شهادات السجل التجاري، وتبسيط الخطوات اللازمة لإتمام الخدمة بمعدل يصل إلى 60 % ، إلى جانب إضافة لوحة قيادة للمستخدم ( Dashboard ) في النظام المطور، التي توفر جميع السجلات التجارية وتمكن المستثمرين من إنجاز العديد من المعاملات مثل تقديم طلب لسجل جديد أو حذف السجل أو تجديد السجلات النشطة والبحث عن الأنشطة التجارية، كما تم تحسين سرعة وأداء النظام عن طريق تعزيز البنية التحتية وتطوير استجابة الموقع الإلكتروني، فضلاً عن تعزيز مستوى الأمان وحماية البيانات في النظام، ما يعزز الثقة والموثوقية في استخدامه.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن تحقيق الوزارة جائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 يعدّ إنجازًا مهمًا يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التكنولوجيا والاستفادة منها في تطوير القطاع الاقتصادي والتجاري بالتوازي مع وصول البنية التحتية التقنية لمملكة البحرين إلى مستويات متقدمة، مؤكداً الحرص على المضي قدماً نحو تسهيل الإجراءات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الداعمة للنمو الاقتصادي على شتى الصعد.
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