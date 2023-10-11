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فخرو: فوز موقع نظام ((سجلات)) بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 يؤكد الالتزام بتطوير الخدمات

10/11/2023 11:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عن‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لنظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ (‬سجلات‭) ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬الوزارة‭ ‬جهودها‭ ‬لتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والأفراد،‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬ونسبة‭ ‬رضا‭ ‬المتعاملين‭.‬

وقال‭ ‬فخرو‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعدّ‭ ‬منطلقاً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬دوماً‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الخدمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬والأفراد‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تُوفّر‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالهم‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسهولة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬زمان‭ ‬ومكان‭ ‬وبجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬حزمة‭ ‬التحسينات‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬‮«‬سجلات‮»‬‭ ‬وهي‭: ‬إضافة‭ ‬خدمة‭ ‬المرشد‭ ‬الآلي‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬دعمًا‭ ‬تفاعليًا‭ ‬للمستثمرين‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬تأسيس‭ ‬أنشطتهم‭ ‬التجارية‭ ‬وتحديد‭ ‬الهيكل‭ ‬المناسب‭ ‬للقيد‭ ‬التجاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬خدمة‭ ‬طباعة‭ ‬شهادات‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬وتبسيط‭ ‬الخطوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإتمام‭ ‬الخدمة‭ ‬بمعدل‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60 ‭%‬ ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إضافة‭ ‬لوحة‭ ‬قيادة‭ ‬للمستخدم‭ (‬ Dashboard ‭) ‬في‭ ‬النظام‭ ‬المطور،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬جميع‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬وتمكن‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعاملات‭ ‬مثل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬لسجل‭ ‬جديد‭ ‬أو‭ ‬حذف‭ ‬السجل‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬السجلات‭ ‬النشطة‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحسين‭ ‬سرعة‭ ‬وأداء‭ ‬النظام‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وتطوير‭ ‬استجابة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬الأمان‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬الثقة‭ ‬والموثوقية‭ ‬في‭ ‬استخدامه‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬الوزارة‭ ‬جائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬يعدّ‭ ‬إنجازًا‭ ‬مهمًا‭ ‬يعكس‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الداعمة‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬شتى‭ ‬الصعد‭.‬

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