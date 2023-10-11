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زيلينسكي يطالب الناتو بتكثيف الدعم وروسيا تحسن مواقعها في عدة محاور

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الأولى لمقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل أمس الدول الأعضاء في الحلف على تكثيف دعمهم لبلاده مع اقتراب فصل الشتاء. وقال زيلينسكي: «نحن بحاجة إلى دعم القادة ولهذا السبب أنا هنا».
وشارك زيلينسكي في اجتماع لوزراء دفاع دول الناتو في إطار زيارة مفاجئة. وقال أمام الدول الأعضاء في مجموعة رامشتاين التي تحمل اسم القاعدة الأميركية في ألمانيا حيث التقت هذه الدول للمرة الأولى لتنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا: «أيها الأصدقاء الأعزاء يجب أن ننتصر في معركة الشتاء ضد الإرهاب».
وقال زيلينسكي إن «الدفاع المضاد للطائرات جزء مهم من الرد»، شاكرا حلفاءه على المساعدة التي تلقتها أوكرانيا، مؤكدا أن «صمودنا هذا الشتاء أمر ضروري بالنسبة لنا».
من جهته، رحب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بزيلينسكي الذي حرص على طمأنته بشأن التزام الحلفاء الذين يخشى بعضهم أن يضعف بعد أقل من 600 يوم من الحرب.
وقال ستولتنبرغ إن «معركتكم هي معركتنا وأمنكم هو أمننا».
وسعى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي تعد بلاده المساهم الرئيسي في المجهود الحربي الأوكراني، إلى طمأنته في بداية الاجتماع. وقال: «نحن هنا لتقديم ما يتطلبه الأمر وطالما استغرق ذلك».
وأعلن عن مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا على شكل أنظمة دفاع مضادة للطائرات التي تؤكد أوكرانيا حاجتها الماسة إليها قبل الشتاء.
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس أن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية وحسنت مواقعها على بعض محاور القتال، مضيفة ان خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة بلغت نحو 895 فردا.
وصدت الوحدات الروسية 10 هجمات أوكرانية مضادة على محور كوبيانسك، وتحسن مواقعها على طول الخط الأمامي.
بدوره، صرح حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت مسيرة أثناء اقترابها من مدينة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

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