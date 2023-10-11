Thursday, 12 October 2023 07:37 GMT

الفوضى ترافق اختيار الجمهوريين رئيس النواب الأميركي

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سادت الفوضى والمشاحنات على عملية بحث الجمهوريين عن رئيس لمجلس النواب الذي يسيطرون عليه قبيل عقدهم اجتماعا مغلقة لاختيار رئيس المجلس خلفا لكيفن مكارثي الذي أطاحوا به الأسبوع الماضي، في وقت تواجه الولايات المتحدة تحديات كبيرة في أوكرانيا وإسرائيل وحتى في الداخل حيث أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق.
وأدت إطاحــة اليميــن الجمهوري المتطرف الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب بمكارثي من رئاسة المجلس، إلى تعليق السلطات الرئيسية لهذه المؤسسة التي تعد واحدا من أقوى البرلمانات في العالم. وهذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق.
وقال النائب الجمهوري مايك كيلي على موقع إكس (تويتر سابقا) «بينما نناقش عددا كبيرا من القضايا الداخلية الرئيسية، يبدو أننا نتجاهل التهديدات الخطيرة التي تواجهنا وتواجه حلفاءنا في العالم»، داعيا زملاءه إلى وضع حد لهذه الفوضى المؤسسية.
وخلال خطاب حول الوضع في إسرائيل، دعا الرئيس جو بايدن الكونغرس إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» في أقرب وقت ممكن «لتمويل ضرورات شركائنا».
وشدد الزعيم الديموقراطي، الذي وقف حزبه، وهو أقلية في مجلس النواب، متفرجا بشكل أساسي على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس، أن «هذه ليست مسألة أحزاب أو سياسة». وأكد أن «أمن العالم وأمن الولايات المتحدة على المحك».
وكان الجمهوريون اجتمعوا في الكونغرس للاستماع إلى عرضي المرشحين المعلنين لمنصب «رئيس المجلس».
من جهته، قال زعيم الكتلة اليميني المتشدد ستيف سكاليس (58 عاما) للصحافيين بعد الاجتماع: «بنيت تحالفات طوال حياتي وحققنا انتصارات عظيمة». وأضاف «نحن بحاجة إلى كونغرس يعمل غدا».
ومن جهة أخرى جيم جوردان المشاكس الذي يكبره بسنة ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب. وهذا النائب مقرب من دونالد ترامب ويحظى برعايته.
لكن لم يكن أي من الرجلين يتمتع بدعم كاف لانتخابه رئيسا لمجلس النواب.
أما مكارثي، الذي دعاه عدد من مؤيديه إلى شغل المنصب في أسرع وقت ممكن وحثوه على الترشح مرة أخرى للسماح للكونغرس بالتحرك في هذه السلسلة من القضايا الحساسة، فرد من ولاية كاليفورنيا قائلا: أعلم أن الكثير منهم يريدون أن أقدم ترشيحي، وقلت لهم «أرجوكم لا ترشحوني».

MENAFN11102023000130011022ID1107229073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث