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هاكرز يؤججون الصراع على الإنترنت

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقول جماعات تسلل إلكتروني «هاكرز» إنها تصيب أهدافا إسرائيلية على الإنترنت وسط الحرب الدائرة في إسرائيل وغزة، ما يعطل مواقع إلكترونية مثل تلك الخاصة بصحيفة «جيروزاليم بوست».
وقالت شركة الاستخبارات الإلكترونية (ريكوردد فيوتشر) «تعلن كل من جماعات المتسللين القديمة والجديدة عن عشرات الضحايا يوميا». ولا تزال الأمثلة على الأضرار الجسيمة أو طويلة الأمد ضئيلة، لكن النشاط يظهر كيف تستخدم مجموعة فرعية من المؤيدين الأدوات الرقمية لجلب الحرب إلى الإنترنت. وذكرت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين الداعمين لحركة «حماس» والمعروفة باسم «أنون جوست» على قناتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها عطلت تطبيقا إسرائيليا للتحذير في حالة الطوارئ، وذلك ضمن حوادث أخرى. وقالت مجموعة أخرى تدعى «أنونيماس سودان» على تطبيق تليغرام إنها تستهدف البنية التحتية الحيوية لإسرائيل رغم أنها لم تقدم سوى القليل من الأدلة على ادعاءاتها.
وذكر محللون أمنيون أن هجمات حجب الخدمة الموزعة (دي.دي.أو.إس) عطلت عمل أكثر من مئة موقع إلكتروني في إسرائيل.

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