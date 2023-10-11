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الصحافيين العرب يدين العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين جرائم غير مبررة

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندد الاتحاد العام للصحفيين العرب بالحرب الإسرائيلية على غزة وما أدت إليه من سقوط مئآت الضحايا بينهم عدد من الزملاء الصحفيين.
وأدان الاتحاد «بكل قوة العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والذي أدى الى استشهاد حوالي 1100 من الفلسطينيين من بينهم نحو ٩ من الصحفيين منهم: إبراهيم لافي، محمد جرغون، محمد الصالحي، أسعد شملخ، سعيد الطويل، محمد صبح أبورزق، وهشام النواجحة، علاوة على عدد من الجرحى الصحافيين اضافة الى ٤ مسعفين من الهلال الأحمر». وأضاف البيان: قررت العصابات الصهيونية فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، كما قررت قطع امدادات المياه عن القطاع فورا بهدف الانتقام وتجويع الشعب الفلسطيني، مما يتعارض مع حقوق الانسان والقانون الدولي.
وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كل منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات القانون الدولي بإدانة هذه الجرائم غير المبررة ضد الشعب الفلسطيني البطل الذي يدافع عن حقوقه المشروعة.
وكان الاتحاد حيا في بيان سابق جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الابي وشجاعتهم وتضحياتهم من اجل تحرير فلسطين، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين وان هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الانسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الامر بالقضية الفلسطينية.
وقدم الاتحاد خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم.
وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل والصحافيين الفلسطينيين، ويطالب جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والحريات الاعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وادانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

MENAFN11102023000130011022ID1107229071

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