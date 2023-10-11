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عسكر النيجر يأمرون منسقة أممية بمغادرة البلاد

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أمر النظام العسكري في النيجر منسقة الأمم المتحدة لويز أوبان بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك في بيان صحافي بحسب وكالة فرانس برس.
ويأتي هذا القرار مع بدء فرنسا سحب جنودها البالغ عددهم نحو 1400 جندي من النيجر، بعد سحب سفيرها في نيامي، وذلك بناء على طلب من النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم في يوليو بانقلاب أطاح الرئيس محمد بازوم.
ويدين البيان «العراقيل» التي وضعها بحسب قوله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «للحيلولة دون مشاركة» النيجر في الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي أقيمت في سبتمبر الماضي في نيويورك.
وكان النظام العسكري ندد بـ «تصرفات غادرة» قام بها غوتيريش لعرقلة مشاركة ممثل النيجر في هذا الحدث و«تقويض كل الجهود لإنهاء الأزمة».
وكان الجنرالات النيجيريون الموجودون في السلطة أرسلوا إلى نيويورك وزير خارجيتهم الجديد، باكاري ياو سانغاري الذي كان يمثل البلاد لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب.
وأكد وقتها الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أنه «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر». وأضاف: «ليس الأمين العام من يقرر».
ونظرا إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل للنيجر إلى قائمة المتحدثين.
وقال المجلس العسكري حينذاك إن النيجر: «ترفض بقوة وتندد بهذا التدخل الواضح من قبل غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة».

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