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مصر تحذر من التوسع في سياسات العقاب الجماعي والأردن لا أمن ولا استقرار دون دولة فلسطينية

10/11/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار حتى يحصل الفلسطينيون على دولة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.
وأوضح الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) أمس، ان «ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء».
وتابع «لا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد».
وأضاف انه «ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا».
من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل لا تتصرف «مثل دولة في قطاع غزة»، قائلا إنه «على إسرائيل ألا تنسى أنها إذا تصرفت مثل منظمة أكثر منها كدولة، فسينتهي بها الأمر إلى أن تعامل كذلك»، منتقدا «الأساليب المعيبة» التي يلجأ إليها الجيش الإسرائيلي في القطاع الأكثر اكتظاظا في العالم.
وشدد الرئيس التركي على أن «قصف بلدات مدنية وقتل مدنيين وعرقلة المساعدة الإنسانية ومحاولة تصوير ذلك على أنه استغلال لا يمكن إلا أن يكون سوى رد فعل لمنظمة وليس لدولة».
من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الولايات المتحدة تتفادى عملية متوازنة لتسوية الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، مؤكدا ان الصراع لا يمكن حله دون إقامة دولة فلسطينية، مشددا على ان «سياسة الاستيطان» أحد أسباب العنف في الشرق الأوسط. وحذرت مصر من مغبة التوسع في تنفيذ «سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار» في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع كل من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني. وقال المتحدث باسم وزارة للخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان ان المناقشات تركزت على تبادل الرؤى والتقييمات تجاه سبل التخفيف من «وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر».
في سياق متصل، حث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون على وقف إطلاق النار في غزة، ودعا «المجتمع الدولي الى تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني».
الى ذلك، دعا الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل إلى خروج مظاهرات في أنحاء العالم العربي والإسلامي غدا دعما للفلسطينيين.
ودعا مشعل في بيان مسجل «ندعو إلى النزول إلى الميادين والساحات في الشارع العربي والإسلامي في جمعة طوفان الأقصى».

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