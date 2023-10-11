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قناصة ومسيرات وجرافات جنود إسرائيليون يروون لحظات الرعب

10/11/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كانت إسرائيل تعتقد أن حاجزها الأمني العالي التقنية الذي يفصل أراضيها عن قطاع غزة غير قابل للاختراق، فهو مجهز بالأسلاك الشائكة والكاميرات وأجهزة الاستشعار ومحصن بقاعدة خرسانية ضد الأنفاق والمدافع الرشاشة التي يتم التحكم بها عن بُعد.
لكن عقب هجوم حماس المفاجئ، روى جنود إسرائيليون كانوا في مهمة حراسة اللحظات الصادمة التي عاشوها عندما أطلق عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» عمليتهم المعقدة لاختراق «الجدار الحديدي» الإسرائيلي حول قطاع غزة وفي مواقع متعددة.
وجاء الهجوم غير المسبوق الذي وقع صباح السبت تحت غطاء وابل من الصواريخ الموجهة نحو إسرائيل ونيران القناصة ومتفجرات ألقتها مسيرات، بينما اخترقت الجرافات السياج المزدوج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار.
وتدفق أكثر من 1500 مقاتل بسرعة على متن شاحنات صغيرة ودراجات نارية عبر السياج، وتبعهم آخرون باستخدام طائرات شراعية وزوارق سريعة، ليشنوا هجمات بأسلحة نارية أودت بحياة المئات من الإسرائيليين.
وقالت جندية كانت متمركزة في مهمة مراقبة في ناحال عوز في الجانب المقابل لمدينة غزة في مقابلة تلفزيونية من سريرها في المستشفى «انطلقت الصواريخ الساعة السادسة والنصف».
وأضافت الجندية التي فضلت أن تعرف باسم «ي» فقط للقناة 12 الإسرائيلية إن «نحو 30 مسلحا» احتلوا بسرعة قاعدة الجيش وسيطروا عليها لمدة سبع ساعات. واستذكرت المشهد قائلة «ركضت حافية القدمين إلى الملجأ، وبعد ساعة، بدأنا نسمع أصواتا بالعربية، وبدأوا بإطلاق النار عند المدخل».
وقالت الجندية إن قاعدة الجيش «تحولت لساعات الى معسكر لهم»، الى أن استعادتها وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن قناصة «أطلقوا النار على نقاط المراقبة» المنتشرة على طول السياج الذي يبلغ طوله 65 كيلومترا، في اللحظات الأولى للهجوم.
وفي تعليقات نشرت عبر موقع «هماكوم» الإخباري الإسرائيلي المستقل، قالت جندية لم تذكر اسمها إنه عندما تعرضت قاعدتها العسكرية للهجوم، «قيل لنا إن خيارنا الوحيد هو.. الركض إلى غرفة العمليات للنجاة بحياتنا». وشارك جنود آخرون روايات مماثلة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، تشير جميعها إلى هجوم أولي واسع لشل أنظمة المراقبة والاتصالات في السياج.
ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شائعات عن هجوم إلكتروني استهدف أنظمة عسكرية وعطل المراقبة والرصد.
وتظهر لقطات فيديو نشرتها حركة حماس مسلحين يطلقون النار على مراكز مراقبة، بما في ذلك على أنظمة يتم تشغيلها عن بعد وقادرة على تفعيل إطلاق النار.
والتقطت كاميرات لمسيرات حلقت فوق أبراج المراقبة لقطات أخرى نشرت عبر الإنترنت لأبراج المراقبة وإلقاء متفجرات عليها، بينما شوهد مقاتلون يستخدمون الجرافات أو يفجرون السياج الحدودي لفتح فجوات، ما سمح لزملائهم بالاندفاع عبره.
وقال الجنرال المتقاعد ياكوف عميدرور، مستشار الأمن القومي السابق إنه «فشل كبير لأنظمة المخابرات والجهاز العسكري في الجنوب».
وروى جنود إسرائيليون كانوا منتشرين على طول الحدود رعب الساعات الأولى للهجوم الذي قتل خلاله مقاتلو حماس أو أسروا إسرائيليين، ودمروا أو استولوا على دبابات وغيرها من المعدات العسكرية.
وفي شهادة نشرت على موقع إنستغرام، قالت جندية مراقبة إن الهجوم الذي وقع في ساعات الصباح الباكر «لم يكن من الممكن أن أتخيله في أسوأ كوابيسي».
وأضافت «لم أعتقد أبدا أنني سأرى شيئا كهذا خلال المراقبة. لقد بذلت قصارى جهدي حتى أصاب قناص» نظام المراقبة.
وعبرت الجندية عن صدمتها «لقد فاجأونا ولم نكن مستعدين لذلك... لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية على الإطلاق».

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