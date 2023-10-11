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إسرائيل تقصف غزة بـ الفوسفور والفصائل ترد في تل أبيب

10/11/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام جميع الخيارات المتاحة على الطاولة في حربه على قطاع غزة، فيما وسعت الفصائل الفلسطينية من بنك أهدافها وقصفت صواريخها وسط إسرائيل وصولا حتى تل ابيب وتمكنت من شل مطارها مؤقتا عن الحركة.
وإلى جانب الغارات المكثفة والقصف المدمر الذي حول اجزاء واسعة من القطاع «أثرا بعد عين»، اظهرت تسجيلات مصورة إلقاء الطائرات الاسرائيلية لقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا على غزة، وانقطعت الكهرباء عن القطاع بعد توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل لنفاد الوقود لديها، واكتظت المستشفيات بالمصابين، وناشد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة المجتمع الدولي فتح ممرات آمنة لإدخال المعدات والمستشفيات الميدانية فورا، محذرا من ان القطاع الصحي على شفا الهاوية بعد انقطاع المياه والكهرباء عن المستشفيات، مؤكدا أن «أعداد الجرحى تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمستشفى وكثيرون معرضون للوفاة» حسبما نقلت عنه قناة «الجزيرة».
وذكرت التقارير أن أحد المنازل التي تعرضت للقصف يعود لوالد محمد الضيف، زعيم الجناح العسكري لحركة «حماس» في غزة. وأفادت بمقتل شقيق الضيف وأفراد آخرين من عائلته.
وناشد سكان المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن العديد من المباني انهارت، مما أدى في بعض الأحيان إلى محاصرة ما يصل إلى 50 شخصا داخلها، ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الوصول إليهم.
وفي مشرحة مستشفى خان يونس بغزة، وضعت الجثث على محفات على الأرض فيما كتبت الأسماء على بطونها، ودعا المسعفون الأقارب إلى الإسراع بأخذ الجثث لأنه لم يعد هناك مكان للمزيد.
وأصيب مبنى بلدية أثناء استخدامه ملجأ للطوارئ. وقال علاء أبوطير (35 عاما)، الذي لجأ إلى المبنى مع عائلته بعد فراره من عبسان الكبيرة بالقرب من الحدود، «لا يوجد مكان آمن في غزة، كما ترون فإنهم يضربون كل مكان».
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 1055 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 5184 في القطاع جراء الضربات الإسرائيلية، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة بوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتوعدت إسرائيل بتصعيد ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، فجر السبت الماضي.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس في مقطع مصور على موقع «إكس»: «تكبدنا خسائر بشرية فادحة للغاية». وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـ «فوكس نيوز»: «نستعد للدخول إلى غزة وكل الخيارات مطروحة على الطاولة»، فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت متحدثا للجنود قرب السياج الحدودي مع غزة قائلا «حماس تريد تغييرا وستحصل عليه. فما كان في غزة لن يكون موجودا بعد الآن».
وأضاف «بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقا من البر أيضا. نحن في حالة هجوم. وستشتد حدته».
واعترف الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 1200 في حين أصيب نحو 2900، إضافة إلى عشرات الأسرى الإسرائيليين ومن جنسيات أخرى اقتادهم مقاتلو «حماس» إلى غزة.
في المقابل، واصلت كتائب القسام بمئات الصواريخ استهداف مدينة عسقلان التي منحت أهلها مهلة لمغادرتها قبل أن تبدأ القصف ردا على تهجير عشرات آلاف من سكان القطاع الذين قدرتهم الأمم المتحدة بأكثر من 260 ألف نازح.
وامتد القصف حتى طال تل أبيب ووسط اسرائيل، وقالت كتائب القسام إنها استهدفت مطار بن غوريون بالصواريخ ردا على استهداف المدنيين في غزة، حيث أفادت تقارير بتوقف العمل في المطار مؤقتا، وأكدت بيانات ملاحية تعذر هبوط ومغادرة الطائرات بمطار بن غوريون، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية تعليق الرحلات المغادرة من المطار.
ودوت صفارات الانذار تزامنا مع انفجارات مدوية في تل أبيب، ووقعت إصابات مباشرة في المباني بضاحية ريشون لتسيون.
وانضمت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إلى المعركة، وأعلنت انها وجهت ضربات صاروخية كثيفة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تخوفه من تسلل مسلحين إلى أشكول وزيكيم في غلاف غزة، داعيا الإسرائيليين إلى التزام البيوت.
وقالت قناة «العربية» إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا في اشتباكات جارية في زيكيم بغلاف غزة.
سياسيا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس تشكيل «حكومة طوارئ». وجاء في بيان مشترك «اتفق الجانبان على تشكيل حكومة طوارئ وحكومة حرب».
وستضم حكومة الحرب نتنياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت، وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

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