Thursday, 12 October 2023 07:37 GMT

الوزاري العربي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الحرب

10/11/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا وزراء الخارجية العرب إلى «تحرك دولي عاجل لوقف الحرب على غزة».
وأكدوا، في ختام اجتماعهم أمس بالقاهرة، على «إدانة استهداف المدنيين من الجانبين»، محذرين من «محاولات تهجير الشعب الفلسطيني»، وفق ما أفاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في مؤتمر صحافي أمس.
وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية لبحث التطورات في فلسطين المحتلة وقطاع غزة وسبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق والتي عقدت امس في مقر الأمانة العامة بالقاهرة. وجدد وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، إدانة الكويت للجرائم والممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك والتي أدانتها الكويت بأشد العبارات باعتبارها انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي وزر استمرار هذه الدوامة من العنف اللا نهائي، داعيا جميع الأطراف للعمل فورا على وقف التصعيد وضبط النفس وأهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووضع حد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد مقاربة عادلة تنهي هذا الصراع الدائر منذ ما يقارب 75 عاما لتنعم منطقة الشرق الأوسط وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد وزير الخارجية تضامن الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، مجددا موقف الكويت الثابت والراسخ والمبدئي في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى وتمسكها بمبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات الشرعية الدولية وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي للدول العربية كافة.
إلى ذلك، تضمن القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب 12 بندا، جاء في مقدمتها «التأكيد على الوقف الفوري للحرب على غزة، ودعوة الجميع لضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والكارثية لاستمرار الحرب، مع الدعوة إلى تحرك عاجل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك، وحماية المنطقة من الخطر».
وأدان القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة، استهداف المدنيين من الجانبين، كما أدان كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني، داعيا إلى «رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإلغاء القرارات الإسرائيلية بقطع المياه والكهرباء عن القطاع». وأعرب «الوزاري العربي» عن «دعمه ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها»، وأشار إلى أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات على الأرض.
وعقدت جامعة الدول العربية، امس، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، تلبية لطلب فلسطين والمغرب، لبحث تطورات الوضع في غزة.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة»، محذرا ـ في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب ـ من «اتساع المواجهات والانزلاق إلى ما هو أشد خطورة، ما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم، ويدفعها لوضع غير معلوم».
وقال أبوالغيط إن وزراء الخارجية العرب «يجتمعون في ظرف عصيب، والتصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وآثاره». محذرا مما وصفه بـ«احتمالات جادة لانفلات الأوضاع».
وأضاف أن «هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب»، مؤكدا أن «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في مزيد من دوامات العنف والدم»، معلنا «رفضه العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد سكان غزة».
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «التضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لمجزرة يتعين إيقافها فورا، وإدانتها بأشد العبارات».
في الوقت نفسه، أعرب أبوالغيط عن «رفضه الكامل وبلا مواربة لأي عنف ضد المدنيين، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول بوصفه وسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال».
بدوره، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي ترأس بلاده الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إنه «لا يمكن فصل ما يحدث عن الأسباب الجذرية المتعلقة بانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الممنهجة والإجراءات (الأحادية) الجائرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشدد بوريطة، في كلمته خلال الاجتماع، على أن «استهداف المدنيين، من أي جهة كانت، والاعتداء عليهم، يعدان مصدر قلق بالغ، ويدفعان للتأكيد على ضرورة توفير الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني حتى لا يكونوا هدفا أو ضحايا للصراع».
ودعا لتحقيق أربعة أهداف رئيسية، أولها بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات، وثانيها تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات، وثالثها، تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات، وأخيرا حث الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية.
بدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بـ «وقف الحرب والعدوان فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة بشكل فوري»، منتقدا قرار بعض الدول وقف المساعدات التنموية لفلسطين.

MENAFN11102023000130011022ID1107229066

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث