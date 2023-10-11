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دمت فخراً وسنداً يا وطني

10/11/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحق لأي مواطن كويتي أن يرفع رأسه فخرا وعزا ببلده الذي يحرص دوما على إغاثة الملهوفين والوقوف إلى جوار المستضعفين ومساعدة المحتاجين في كل وقت وحين.
مع انطلاق عملية طوفان الأقصى كانت الكويت وكما هو دأبها دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال الصهيوني، فهبت «الخارجية» إلى تجديد التأكيد على موقف الكويت الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا الى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإنهاء ممارسات الاحتلال الاستفزازية خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني، وذلك بطبيعة الحال لأن هذه الأمور كانت السبب المباشر في انفجار الموقف.
تلا ذلك تحركات ديبلوماسية مكثفة قام بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله حيث كان الموقف في غزة والتطورات في الأراضي المحتلة محور اتصالات هاتفية عديدة مع نظرائه العرب وغيرهم، لبحث الموقف وكيفية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعمه حتى ينال حقوقه. كما كانت القضية حاضرة بقوة أيضا في لقاءات وزير الخارجية الكويتي مع عدد كبير من وزراء خارجية عدد من الدول والديبلوماسيين الأمميين وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي في عاصمة سلطنة عمان الشقيقة مسقط.
يذكرنا ذلك بوقوف الديبلوماسية الكويتية على مدى عشرات السنين إلى جانب الحق الفلسطيني ومؤازرته على كافة المستويات.
أما شعبيا، فقد استجابت جموع الشعب الكويتي لحملة إغاثة غزة تحت شعار «فزعة لفلسطين» التي انطلقت لدعم إخواننا المستضعفين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة قوى الاحتلال الغاشمة التي تمطرهم بوابل من النيران من مختلف الأسلحة ومنها المحرم دوليا، حتى تجاوزت التبرعات مبلغ المليون دينار كويتي، دعما لأهل غزة وعموم فلسطين.
هكــذا، لقد كان الموقف الكويتي واضحا وضوح الشمس دوما بدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال كل حقوقه المشروعة وفق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة في التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي نهب أرض شعب فلسطين منذ عشرات السنين.
ويمكن القول بكل فخر إن موقف الديبلوماسية الكويتية كان داعما على الدوام لعودة الحق إلى أصحابه ولا يزال حتى
تعود الأمور إلى نصابها الصحيح بإذن الله.

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