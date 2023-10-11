لا يقي حذر من قدر

(MENAFN
- Al-Anbaa) الحذر هو التيقظ والانتباه والاستعداد والتأهب، والقدر هو القضاء الذي كتبه الله عز وجل لنا في سابق علمه، فالله قدر الأشياء كلها فلا يحدث حدث إلا بعلمه وقدرته وإرادته، (والله خلقكم وما تعملون) فما نحن إلا عبيد لله تعالى، من هنا أقول إن علينا العلم تمام العلم أن الحذر لا يقي من القدر، فكل ما كتبه الله للإنسان حاصل شاء أم أبى، ومع ذلك فهناك بارقة أمل من هذا الأمر وهو الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وهذا ما أخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وهذه من رحمة الله بعباده، انظروا الى حال المرء كيف يكون لو علم متى يموت، فلو علم متى يوم وفاته لكان في حالة الله أعلم بها، يقول يحيى بن زياد الحارثي:
والمرء تلقاه مضياعا لفرصته
حتى إذا فات أمر عاتب القدرا
وعلى العموم فعلى الإنسان أن يكون حسن التدبير، متوكلا على الله، فقد قال حكيم: نظام الأمر التدبير، ورأس الأمر التقدير، ومن لم يعمل بغير تدبير لم يعدم من الناس هازئا، وللأسف فكثير ما نسمع أناسا يقولون بتذمر: يارب لم فعلت بي كذا وكذا؟ تسخطا على قضاء الله وقدره واعتراضا على مشيئة الله، وهذا خطأ كبير فالله يقول (لايُسأل عما يفعل وهم يُسألون) فالمسلم لا يتلفظ بمثل هذا الكلام ومن تلفظ به فعليه الاستغفار وعدم العودة له، كما أن علينا ألا نخلط بين الحذر والقدر، فالحذر شيء والقدر شيء آخر. وقد سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير قول الله تعالى (يمحو الله مايشاء ويثبت) فقال: لأقرّنّ عينيك بتفسيرها ولأقرّنّ عين أمتي بعدي بتفسيرها، «الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء» (ابن عساكر) وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر.
وقد أحسن الإمام الشافعي حيث يقول:
دع الأيام تفعل ماتشاء
وطب نفسا بما حكم القضاء
ولاتجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء
ودمتم سالمين.
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