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لا يقي حذر من قدر

10/11/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحذر هو التيقظ والانتباه والاستعداد والتأهب، والقدر هو القضاء الذي كتبه الله عز وجل لنا في سابق علمه، فالله قدر الأشياء كلها فلا يحدث حدث إلا بعلمه وقدرته وإرادته، (والله خلقكم وما تعملون) فما نحن إلا عبيد لله تعالى، من هنا أقول إن علينا العلم تمام العلم أن الحذر لا يقي من القدر، فكل ما كتبه الله للإنسان حاصل شاء أم أبى، ومع ذلك فهناك بارقة أمل من هذا الأمر وهو الدعاء، فالدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وهذا ما أخبر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته، وهذه من رحمة الله بعباده، انظروا الى حال المرء كيف يكون لو علم متى يموت، فلو علم متى يوم وفاته لكان في حالة الله أعلم بها، يقول يحيى بن زياد الحارثي:
والمرء تلقاه مضياعا لفرصته
حتى إذا فات أمر عاتب القدرا
وعلى العموم فعلى الإنسان أن يكون حسن التدبير، متوكلا على الله، فقد قال حكيم: نظام الأمر التدبير، ورأس الأمر التقدير، ومن لم يعمل بغير تدبير لم يعدم من الناس هازئا، وللأسف فكثير ما نسمع أناسا يقولون بتذمر: يارب لم فعلت بي كذا وكذا؟ تسخطا على قضاء الله وقدره واعتراضا على مشيئة الله، وهذا خطأ كبير فالله يقول (لايُسأل عما يفعل وهم يُسألون) فالمسلم لا يتلفظ بمثل هذا الكلام ومن تلفظ به فعليه الاستغفار وعدم العودة له، كما أن علينا ألا نخلط بين الحذر والقدر، فالحذر شيء والقدر شيء آخر. وقد سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير قول الله تعالى (يمحو الله مايشاء ويثبت) فقال: لأقرّنّ عينيك بتفسيرها ولأقرّنّ عين أمتي بعدي بتفسيرها، «الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء» (ابن عساكر) وقال حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر.
وقد أحسن الإمام الشافعي حيث يقول:
دع الأيام تفعل ماتشاء
وطب نفسا بما حكم القضاء
ولاتجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء
ودمتم سالمين.

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