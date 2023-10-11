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يا رحمن ارحمنا

10/11/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
فأنت الأول وليس قبلك شيء
وأنت الآخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء
اللهم يا من سجدت له الجباه..
وبكت له العيون.. وخشعت له القلوب
ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
وتولنا برحمتك فيمن توليت، وتولنا برحمتك فيمن توليت
فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».
في تلك الأوقات وما نسمع عنه ونشاهده من أخبار سواء كانت حروبا أو زلازل أو فيضانات أو غيرها من كوارث طبيعية أو من فعل الإنسان نقف أمامها لا نملك سوى الدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة.
كنت ومازلت عند الوعد لمن وعدتهم بأنني سأسلط الضوء على الكثير من الاقتراحات الإيجابية الخاصة في التعليم، ولكن ما نعيشه من أحداث عبثية بالفعل تجعل ليس فقط القلم يتوقف عن الكتابة بل العقل والفكر والكلام، فلا يستطيع أن يكتب شيئا، حالة من الشلل أصابت الكثير مما يشاهدونه سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الكوني، فماذا يمتلك المرء غير الدعاء؟
مسك الختام: يا رحمن ارحمنا.

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