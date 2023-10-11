(MENAFN
- Al-Anbaa) «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
فأنت الأول وليس قبلك شيء
وأنت الآخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وأنت الباطن فليس دونك شيء
اللهم يا من سجدت له الجباه..
وبكت له العيون.. وخشعت له القلوب
ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
وتولنا برحمتك فيمن توليت، وتولنا برحمتك فيمن توليت
فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».
في تلك الأوقات وما نسمع عنه ونشاهده من أخبار سواء كانت حروبا أو زلازل أو فيضانات أو غيرها من كوارث طبيعية أو من فعل الإنسان نقف أمامها لا نملك سوى الدعاء، سائلين المولى عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة.
كنت ومازلت عند الوعد لمن وعدتهم بأنني سأسلط الضوء على الكثير من الاقتراحات الإيجابية الخاصة في التعليم، ولكن ما نعيشه من أحداث عبثية بالفعل تجعل ليس فقط القلم يتوقف عن الكتابة بل العقل والفكر والكلام، فلا يستطيع أن يكتب شيئا، حالة من الشلل أصابت الكثير مما يشاهدونه سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الكوني، فماذا يمتلك المرء غير الدعاء؟
مسك الختام: يا رحمن ارحمنا.
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