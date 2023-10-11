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الأعمال الخيرية في الكويت

10/11/2023 11:22:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدام الله علينا نعمه الكثيرة وأعمال الخير والبر والتقوى والأعمال الخيرية في بلدنا الغالي منارة البر، تقربا إلى المولى عز وجل. ولله الحمد والشكر خيرات الكويت تصل إلى كل بقاع العالم، ويعرفها القاصي والداني من آسيا إلى أعماق أفريقيا، إذ تجد الكويت بيدها الحانية تمسح على رأس طفل يتيم وتقدم المال والطعام في زمن قل فيه الأوفياء. والجمعيات الخيرية بعطائها تمد يد العون للأشقاء في سورية واليمن وغيرهما بتسييرها شاحنات من الكويت إليهما، وضمن هذه الجمعيات جمعية بلد الخير، وجمعية إحياء التراث وغيرهما.
لكن للأسف بعض الجهات الأجنبية تعتبر جمع التبرعات الخيرية تهمة يحاكم بسببها من يقوم بهذه الأعمال، مما يشكل عقبة تحد من قدرة أهل الخير على تضميد جراح المحتاجين، والخاسر هنا هو المحتاج والمتبرع، فليست كفالة يتيم او حفر بئر او رعاية معوز او محتاج عملا ارهابيا، فأطلقوا يد أهل الخير في طاعة الله وفي جميع أوجه البر، ولا تخشوا في الحق لومة لائم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له»، وهذه دعوة صريحة لمد يد العون والصدقات والعطاء بلا حدود ولا قيود ولا روتين ولا منغصات.
في طريق الخير ينبغي سرعة الاجابة واغاثة الملهوف والحرص على سد حاجة المسلم، وتلبية هذه الحاجة دون مماحكة، لان الفقير المحتاج لا يملك الانتظار والصبر على الروتين القاتل في صرف المساعدات الاجتماعية، فهذا الأمر يجعلنا في الكويت أكثر حرصا على البذل والعطاء للفقراء والمساكين، فالأسر المتعففة تريد من يبحث ويفتش عنها في نفسه، فأسرعوا إلى إغاثة الملهوف.
قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، وعلى وزارتي الشؤون والداخلية ضبط كل أموال غير مشروعة امام المساجد او في اي مكان حتى لا يشوب العمل الخيري اي شائبة، إذ إن اللجان غير المشروعة تنتهك القانون، لأنها تعمل من منطلق من «أمن العقوبة أساء الأدب».
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها والمخلصين عليها من كل مكروه اللهم آمين.

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