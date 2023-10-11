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انتفاضة الأقصى

10/11/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن انفجار غضب الأقصى وغضب الأمة ما هو إلا رد على عدو دنس الأقصى وتجاوزت جرأته مسرى رسولنا، وارتكب مجازر بحق المدنيين من الأطفال والشباب والنساء المرابطات. إن انفجار الأقصى العظيم ما هو الا احقاق للحق وبدء انتهاء العدو وعربدته دون حسيب ورقيب.
انفجر الأقصى وانتفض معلنا بداية الهجوم في السابع من أكتوبر من عام 2023، ليرد الصاع بمثله والظلم بشبيهه، ليعلن بداية الضربة القاضية ويقضي على حصون العدو العالية، ويذيق العدو الإسرائيلي المحتل مرارة الاختطاف والتهديد بمثله، انفجر الأقصى بإمطاره آلاف الصواريخ على عدوه الظالم ليشرب من نفس الكأس التي شرب منها أحرار فلسطين وتجرع من سمها أطفالها، ليسجل التاريخ لأطفال فلسطين وشبابها وشيبانها ونسائها الأحرار أن الله سيحق الحق ويبطل الباطل «بسيوفهم الحديدية»، وأن الحق عائد شاء من شاء وأبى من أبى.
إن إعلان العدو الاسرائيلي المهزوم والمنكسر بأنه في «حالة حرب»، وليس في حالة مواجهة ما هو إلا نصر من الله وارباك للعدو وانتهاكاته وتجاوزاته التي لم تعد الإنسانية أو القوانين تردعها. ان إعلان «حالة الحرب» لدى العدو الصهيوني ما هو إلا إظهار لهشاشة هذا العدو وضعفه وما هو إلا بيان تاريخي من العدو نفسه «بحرب العار».
هزل وباء بالخسران، من ادعى أن العدو الصهيوني يملك أقوى جهاز استخبارات في العالم، وأنه الأقوى عسكريا في الشرق الأوسط، وجاء الوقت لإظهار ضعف العدو وجبنه بادعائه أن الفلسطينيين مكروا لهم بمفاجأة ـ وأي مفاجأة ـ مدعين أنها غير متوقعة وأنهم أضمروا السيطرة بشكل مباغت، كيف لأقوى جهاز مخابراتي «كما يدعي البعض»، أن يتم اختراق مستوطناته من خلال هجوم لم يتجاوز خمس ساعات وتتم السيطرة عليها من خلال خط دفاع كامل.
عملية «طوفان الأقصى» ما هي إلا بداية شرارة الانتفاض على الظلم الذي عاناه شعب بأكمله وما هي إلا صدمة شديدة الضرامة للاحتلال الإسرائيلي وأن المواجهة مازالت في أوج شرارتها وسيتفاجأ العدو كثيرا، ولا سبيل له سوى الانسحاب حفاظا على ماء وجهه أمام العالم أجمع، ليعيد العدو لملمة أوراقه وإعادة وضعه إلى ما كان قبل احتلال دولة فلسطين، وليلملم جروحه ويستجيب لمطالب الفلسطينيين ويخرج بلا عودة.
وما عملية «طوفان الأقصى» إلا تغيير جذري في الرد على العدو المحتل ودحره عن جرائمه المتتالية وتغيير في طريقة إدارة الحرب على أرض الواقع ليتم رد السحر على الساحر.
مهما كان رد العدو الإسرائيلي قاسيا، فلن يكون أقسى مما عاناه شعب احتل بالقوة وقتل أطفاله ونساؤه في وضح النهار دون رقيب أو حسيب، وآن الأوان لانهيار هذا العدو، وكفاه استهتارا بشعب لا يعرف إلا وطنه ويزغرد عند رؤية شهدائه ممدين دفاعا عن أوطانهم.
كفاكم وعيدا وتهديدا بأن فلسطين «ستجبي دماء لا مثيل لها»، وأعيدوا ترتيب صفوفكم للخروج من فلسطين، ثبت ضعفكم وثبت نقصكم، وثبت جهلكم في إدارة الحرب وستتم مفاجأتكم ومباغتتكم كما ادعيتم لأنكم تجهلون قوانين الحرب ولا تعرفون إلا قوانين القتل والتدمير وسلب الحقوق.
وليعلم العدو أنه يجهل أبسط قوانين الاستخبارات العسكرية التي تقول «إذا كان الطريق آمنا فاعلم أن هناك كمينا».

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