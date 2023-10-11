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ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.85% لشهر آب

10/11/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 والذي رصد ارتفاعاً نسبته 1.85% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022، وبنسبة 3.02% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته.

أما على المستوى التراكمي، فقد انخفض الرقم القياسي العام للثمانية أشهر الأولى من العام 2023 بنسبة (2.91%) مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 ما مقداره 94.65 مقابل 92.94 للشهر نفسه من العام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 ما مقداره 94.65 مقابل 91.88 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام ذاته.

وعلى المستوى التراكمي للثمانية أشهر الأولى من العام 2023، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 90.17 مقابل 92.87 للفترة نفسها من العام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2022 ارتفاع "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 1.60% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وارتفاع "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 8.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%، في حين انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.09%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب/ أغسطس من العام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة 2.83% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01%، وارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.38% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22% و"كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 5.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية أشهر الأولى من العام 2023 مع الفترة ذاتها من العام 2022، فقد انخفضت "كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة (3.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، في حين ارتفعت "كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%، وارتفعت "كميات إنتاج الكهرباء" بنسبة 2.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

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