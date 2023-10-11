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إقبال كبير على الجناح الأردني في إكسبو الدوحة

10/11/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي، أن الجناح الأردني المشارك بالمعرض يشهد إقبالا كبيرا ومتنوعا من قبل زائري المعرض من مختلف دول العالم منذ انطلاق فعالياته قبل نحو 10 أيام.
يشار، إلى أن معرض "إكسبو الدوحة" 2023، الذي انطلقت أعماله في الثاني من الشهر الحالي، ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) من العام 2024.
وبينت الزعبي في تصريح لـ"الغد"، أن الجناح الأردني الذي يقام تحت شعار" جذور راسخة لغد أفضل" سيشهد اليوم، الافتتاح الرسمي من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأكدت الزعبي، أن الجناح الأردني الذي يقام على مساحة 2600 متر مربع، يتضمن عرض مشاريع في مجال، الزراعة الحديثة والبستنة، والتنوع الجغرافي في المملكة، إضافة إلى الترويج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.
يشار، إلى أن تنظيم الجناح الأردني تم من قبل فريق عمل يضم مختلف المؤسسات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، بهدف إبراز مكانة الأردن والمقومات التي يمتلكها أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.
وأوضحت، أن مشاركة الأردن بهذا المعرض، تشكل فرصة مهمة للترويج لمزايا الاستثمار والمشاريع المتاحة في المملكة، خاصة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحديثة في ظل المشاركة الدولية بالمعرض.
وبينت، أن الجناح الأردني، سيشهد تنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية بمشاركة رجال أعمال خلال فترة المشاركة بالمعرض بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، والسعي إلى جذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشاريع على أرض المملكة بمجالات حيوية وذات قيمة مضافة عالية.
وأشارت، إلى أن الجناح الأردني، يتضمن فعاليات لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية المتنوعة بالمملكة بأشكالها المختلفة، بهدف زيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة.
وجددت الزعبي الحديث، عن أن المملكة تدعم الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، في خطوة تهدف إلى الحد من التصحر مبينة أنه تم إطلاق أخيرا، صفحة متخصصة للجناح المشارك بالمعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار، إلى أن "إكسبو الدوحة 2023"، ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
وبحسب الموقع الإلكتروني لمعرض اكسبو الدوحة 2023، يهدف إلى الحث على جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.

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