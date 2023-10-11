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538 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني.. منصات التواصل الاجتماعي تتحيز للاحتلال

10/11/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






في الوقت الذي تتحيز فيه ادارات منصات التواصل الاجتماعي العالمية للمحتوى الصادر عن الاحتلال الاسرائيلي، على شاكلة تغريدة بثت يوم امس لإحدى السياسيات الاسرائيليات من حزب "الليكود"، دعت فيها الى "تسوية" غزة مع الأرض بالقنابل، والتعامل معها "بلا رحمة"، يلاقي المحتوى العربي الفلسطيني بالمجمل نهجا مغايرا من هذه المنصات بتقييده وحظره بانحياز صارخ لروايات ومحتوى الاحتلال الاسرائيلي.
وتظهر تقارير حديثة ان المحتوى الفلسطيني على مختلف المنصات الاجتماعية العالمية قد لاقى انتهاكات بلغ عددها 538 انتهاكا خلال فترة اول ثمانية أشهر من العام الحالي 2023 اكثرها كان عبر منصة التواصل الاجتماعي الاكثر شهرة واستخدام في العالم الرقمي "فيسبوك".
وبينت التقارير ان شبكة "فيسبوك" سجلت اكبر عدد من الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني خلال اول ثمانية أشهر برصد حوالي 356 انتهاكا عليها، فيما بلغ عدد الانتهاكات على منصة " اكس" او تويتر سابقا قرابة 68 انتهاكا، وعلى منصة انستغرام حوالي 72 انتهاكا، والباقية موزعة على باقي المنصات.
وتؤكد تقارير احصائية لمركز صدى سوشال، المركز الفلسطيني المتخصص بالحقوق الرقمية بأن الانتهاكات التي تعرض لها المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترة اول ثمانية أشهر كان اكثر من نصفها بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين، فيما شملت الانتهاكات الاخرى تنفيذ عمليات تقييد او حظر او حذف لحسابات تناولت المحتوى الفلسطيني، فيما يظهر بشكل واضح عدم التعامل بحزم وبالمثل مع المحتوى العبري.
واكد المركز في تقارير ومنشورات له على مختلف المنصات قامت " الغد" برصدها بأن الاحتلال يواصل فرض القيود على استخدامات الانترنت في غزة ومحاربة المحتوى الفلسطيني بالتزامن مع الاحداث الميدانية الجارية حاليا في فلسطين.
ودان المركز قبل ايام ما تقوم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية ( ميتا المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب، ومنصة اكس او تويتر سابقا، وتيك توك) من تقييد ومحاربة للمحتوى الفلسطيني المتعلق بالأحداث الراهنة في فلسطين المحتلة، تمثلت في حجب صفحات إعلامية وحسابات شخصية عند التغطية الصحفية الفلسطينية.
وقال المركز في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي: "انه في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث الميدانية في فلسطين المحتلة ومحاولة المستخدمين متابعة الأحداث، تقوم إدارات هذه المنصات بعمليات انتقائية تقرر خلالها ما يسمح للمستخدم رؤيته وما لا يسمح، عبر عمليات ممنهجة من حذف المحتوى أو تقليل نسب وصوله للجمهور، وهو ما يعتبره المركز بمثابة حظر شعب بأكمله مع تاريخه، وأن تقييد ومسح هذا المحتوى يعني أيضًا حظر سردية أساسية تستحق أن تسمع وأن يُعترف بها".
واوصى مركز صدى سوشال إدارات منصات التواصل الاجتماعي أن تقف بمسافة واحد من جميع مستخدميها وألا تعطي تفضيلات لرواية على حساب رواية أخرى، في الوقت الذي يشهد العالم فيه تحولا رقميًا شاملا تعمل هذه المنصات عائقًا بين وسائل الاعلام الفلسطيني وتحولها الرقمي الكامل، مما يسبب قصورًا في آليات عملها.
ودعا المركز المستخدمين العرب والفلسطينين بالعموم الى تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو تحتوي على دماء، أو أشلاء والتي قد تضر بسلامة حساباتهم أو صفحاتهم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل قال المركز عبر منشور له على شبكة فيسبوك أمس: "تقوم جماعات المستوطنين الإسرائيليين بالتحريض المستمر ونشر خطابات الكراهية بحق الفلسطينيين بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص ويطالبون بتدميره بشكل كامل"، داعيا المستخدمين الى التواصل معه في حال تعرض المستخدم أو مصادفته أي من هذه المنشورات، ليتم التواصل مع إدارات المنصات لإزالتها.
وعلى صعيد متصل وفي ظل التصاعد الأخير للأحداث الجارية في فلسطين، قام مركز فلسطيني اخر يحمل اسم "حملة" وهو المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ، برصد وتوثيق مئات من حالات انتهاك الحقوق الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصة "حُر " خلال الايام القليلة الماضية، وشملت هذه الانتهاكات حالات خطاب كراهية وتحريض باللغة العبرية، حذف المحتوى الفلسطيني، بالإضافة إلى تقييد حسابات ناشطين في الحقوق الفلسطينية.
واكد المركز انه يقوم بحملة للتواصل المستمر مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لإزالة عدد كبير من هذه الانتهاكات حتى الآن.
واكد المركز على أهمية الإبلاغ عن حالات خطاب الكراهية والتحريض، وخصوصا على الحالات المكتوبة باللغة العبرية، لافتا الى ان هذا الإبلاغ يسهم بشكل كبير في توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد الفلسطينيون والمؤسسات الفلسطينية.

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