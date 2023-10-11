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غاز الاحتلال.. الانقطاع يزيد الكلف ولا يمس أمن الطاقة

10/11/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






انقطاع توريد الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة أحد سيناريوهات الآثار السلبية لحرب المحتل على قطاع غزة.
وفي حال وقوع هذا السيناريو، فإن أمن الطاقة محليا لن يمس، لكنه سيزيد الكلف التشغيلية، بحسب حبراء.
خبراء طاقة أشاروا إلى أن الأردن ما يزال يمتلك بديلا مهما، لكنه قد يكون بكلفة أعلى وهو خط الغاز العربي أو السفينة العائمة المستأجرة في العقبة والتي قد تؤمن شحنات غاز مسال فورية لكن بأسعار مرتفعة.
وأعلنت شركة شيفرون الأميركية الاثنين الماضي عن تعليق الانتاج في حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك تلبية لتعليمات من حكومة الاحتلال خوفاً من تعرضه للقصف بعد عملية "طوفان الاقصى".
وجاءت علمية طوفان الأقصى نتيجة لسياسات الاحتلال المتطرفة في القدس واستفزازاته المستمرة في باحات المسجد الأقصى وإجراءاته التي تتعارض والاتفاقات الدولية والمواثيق الإنسانية.
الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي قال إن حقل ليفاثيان الذي يزود الأردن بالغاز يقع بالقرب من ميناء حيفا، بينما يزود حقل تمار شركتي البوتاس والرومين.
وأوضح الشوبكي أن "الأردن ما يزال يمتلك بديلا مهما، لكنه قد يكون بكلفة أعلى وهو خط الغاز العربي الذي يصل ما بين الأردن ومصر، إلا أنه لا تتوفر لدى مصر كميات كافية للتصدير في ظل تراجع انتاج الغاز لديها".
ورأى أن الخيار الأمثل أمام الأردن في حال انقطاع غاز الاحتلال هو السفينة العائمة المستأجرة في العقبة والتي قد تؤمن للأردن شحنات غاز مسال فورية لكن بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر الوحدة الحرارية الآن في الأسواق العالمية الى 25 دولار في العقود طويلة الاجل. ورغم ذلك يبقى هذا الخيار الأفضل وهو افضل من استخدام الديزل او زيت الوقود.
وبين أن كل محطة كهرباء في الأردن تعمل على الغاز يجب ان تكون لديها خزانات وقود ممتلئة في حال الطوارئ لاستخدامها اذا ما انقطع الغاز بشكل مفاجئ، ما يؤكد عدم وجود أي مشاكل في حال انقطاع غاز الاحتلال عن الأردن.
وحاولت الغد الحصول على رأي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لكنها فضلت عدم التعليق على الموضوع.
من جهته، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة إن أنسب البدائل هو التواصل مع الجانب المصري حيث إن هناك كميات تعويضية وكميات متفق على سعرها في حال توفر امكانية التزويد من مصر.
ويدعم ذلك، بحسب الدرادكة، اعتدال الطقس والأحمال، ما يقلل من الطلب على الغاز صيفا في مصر، الأمر الذي يمكن أن يعزز إمكانية سد النقص في الأردن إن حصل.
وكبديل آخر، على الكهرباء الوطنية ان تعتمد خطة طارئة لتوفير الغاز من السوق الآني "Spot Market خلال فترة استغلال احتياطي الغاز السائل في الباخرة العائمة، بحسب الدرادكة، مضيفا "إذا لم يكن هناك احتياطي غاز في الباخرة العائمة يجب العمل سريعا على شراء شحنة غاز من السوق الآني.
وبحسب الدرادكة، يمكن التأكد من جاهزية محطة العطارات واجراء الصيانات الوقائية لضمان عدم حدوث اي عطل في الظروف الطارئة مع التأكد من توفر الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود الثقيل في خزانات العقبة ومحطات التوليد.
من جهته، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د. أحمد حياصات إنه وفي حال الوصول إلى مرحلة انقطاع الغاز الطبيعي القادم عبر الاتفاقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يشكل المساهم الأكبر في توليد الكهرباء حاليا، فإن البدائل المتاحة ستكون زيادة الطلب على الغاز المصري.
ومن الخيارات الأخرى، وفقا لحياصات، استيراد الغاز المسال عبر العقبة أو العودة إلى الاعتماد بنسب أعلى على الوقود الثقيل والديزل وهي خيارات سترفع من كلف تأمين الطاقة على الاقتصاد الوطني ما يعيدنا إلى مربع خسائر شركة الكهرباء الوطنية، المستورد الوحيد لوقود التوليد.
وبين حياصات إن الحكومة عملت في السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الطاقة بموجب استراتيجية القطاع وهي مصادر كافية في الظروف الطارئة مثل التي تشهدها المنطقة حاليا غير أن هذه المصادر ستكون بكلف أعلى مقابل استخدام الغاز الطبيعي عبر الأنابيب.
ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعب، فيما يستورد الأردن الغاز الطبيعي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالدرجة الأولى ومن مصر عبر خط الغاز العربي، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد بحرا من خلال العقبة وبعض الانتاج المحلي المحدود.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعب يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء.

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