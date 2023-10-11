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الصريح والجزيرة يمضيان نحو عودة سريعة لدوري المحترفين

10/11/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يمضي فريقا الصريح والجزيرة بثقة، في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما واصلا صدارتهما لترتيب الفرق، مع ختام الجولة الخامسة، بالعلامة الكاملة، إثر تسجيلهما الفوز الخامس على التوالي، ليصبح رصيد كل منهما 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن فريق عمان اف سي صاحب المركز الثالث.
ويدل الأداء الذي قدمه الصريح والجزيرة خلال الأسابيع الماضية من الناحية الفنية، على أنهما في طريقهما نحو مغادرة دوري " المظاليم" والعودة سريعا لدوري الكبار الذي هبطا منه الموسم الماضي.
وأثبت المدير الفني الشاب لفريق الصريح ماهر العجلوني، والمدير الفني " الخبير" لفريق الجزيرة وليد فطافطة، قدراتهما الفنية وحسن التعامل مع الدوري الذي يحتاج للتخطيط والتركيز، خصوصا أن مبارياته تقام على العديد من الملاعب المنتشرة في أرجاء المملكة، والفريقان يسيران نحو التطور والأفضل من خلال الإعداد المميز من قبل إدارة الناديين قبل انطلاق المنافسات.
وحسب جدول مباريات البطولة، يلتقي الجزيرة والصريح ضمن منافسات الأسبوع الأخير، والذي سيتم تحديده في وقت لاحق، بعد توحيد مباريات الفرق التي تنافس على الصعود والهبوط، وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويعتبر الصريح الأقوى هجوما بتسجيله 14هدفا، فيما يعد اليرموك الأضعف هجوما، حيث لم يحرز سوى هدف واحد، والصريح هو الأقوى دفاعا أيضا، إذ حافظ على نظافة شباكه حتى الآن، في حين يعتبر كفرسوم الأضعف دفاعا، حيث استقبل مرماه 12 هدفا.
ولم ينجح فريق العالية في حصد أي نقطة حتى الآن، وتعرض الفريق للخسارة في مبارياته كافة، ما يحتاج إلى وقفة من إدارة النادي والبحث عن سبب التراجع الفني الكبير في الموسم الحالي، بعدما كان علامة فنية مميزة خلال الموسم الماضي، وحقق نتائج جيدة.
وأعلنت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من الدوري يوما واحدا، بسبب إقامة ثمن نهائي كاس الأردن.

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