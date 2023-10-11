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لاعبو النشامى يؤكدون تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة ويتطلعون للقب الرباعية

10/11/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركة المنتخب في البطولة الرباعية الودية، قبل الانطلاق للمشاركة في تصفيات مونديال 2026، مؤكدين أن هدفهم الظفر بالبطولة الرباعية، والمنافسة على التأهل للمونديال في انجاز غير مسبوق.
وأبدى اللاعبون خلال التدريب الذي جرى أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب بحضور وسائل الاعلام، جاهزيتهم لتحقيق نتائج طيبة في البطولة الرباعية التي تنطلق يوم غد بلقاء الأردن مع إيران، وقطر مع العراق، علما أن المباريات تقام على ستاد عمان.
وشهد تدريب الأمس الذي قاده المدير الفني الحسين عموتة، ارتفاعا في معنويات اللاعبين العاقدين العزم على تغيير الصورة المترنحة التي ظهر عليها المنتخب في مباراتي النرويج وأذربيجان.
ويتضمن برنامج البطولة الودية الرباعية، لقاء قطر مع العراق، ثم الاردن مع إيران، بحيث يتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء، فيما يلعب الخاسران بنفس اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث.
إلى ذلك يعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص للبطولة في فندق الريجينسي بالعاصمة عمان، حيث سيظهر عند الساعة الثانية عصرا المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نوبي، يتبعه مدرب المنتخب الوطني، المغربي الحسين عموتة عند الساعة الثانية والنصف، فيما يحضر عند الساعة الثالثة المدرب البرتغالي للمنتخب القطري كارلوس كيروش، وختاما بالمدرب الإسباني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة الدولية الرباعية كلا من: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات، الى جانب مهند أبو طه وأمين الشناينة المتواجدين حاليا مع المنتخب الأولمبي في مصر.
وسيحاول عموتة في مواجهة الغد الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج، نظرا لجاهزيتهم الفنية والبدنية بعكس اللاعبين الذين يمثلون الفرق المحلية، الذين عانوا من توقف دوري المحترفين .
وأعلن اتحاد الكرة عن فتح المدرجات بالمجان أمام الجماهير الأردنية الراغبة بمؤازرة المنتخب في مباراته أمام نظيره الإيراني غدا، إذ يعول المنتخب على دعم الجماهير بتحقيق الفوز والتقدم خطوة في البطولة، علما بأنها المباراة الأولى لـ"النشامى" على أرضه وبين جماهيره منذ مباراة إسبانيا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

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