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توأمة الأندية مع الشركات والجامعات.. حل جذري لاستدامة كرة السلة

10/11/2023 11:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






قبل بداية كل موسم، تتعالى أصوات العديد من أندية كرة السلة مهددة بالانسحاب أو تجميد اللعبة، في أسهل القرارات بالنسبة لها وأكثرها صعوبة على مستقبل اللعبة، في ظل عدم قدرتها على تحمل "فاتورة الاحتراف" إلى جانب غياب مصادر الدخل البديلة وضعف الفكر التسويقي لديها.
أندية "تصيح" من الديون وتراجع مصادر الدخل لديها، في ظل محدودية قدراتها التسويقية واعتمادها على الدعم المالي المقدم من وزارة الشباب أو الاتحادات الرياضية، لتصبح مسألة تحويلها إلى شركات، حلا مستداما للحفاظ على اللعبة وتنظيم "سوق" الأندية بإقصاء غير العامل منها وغير القادر على ترجمة الأهداف التي تأسس من أجلها، خصوصا وأن هناك نحو 360 ناديا في مختلف محافظات المملكة، يقوم معظمها بالحد الأدنى من الأنشطة الرياضية وحتى الثقافية للحصول على الدعم السنوي.
ومع عدم قدرة الأندية على استيفاء شروط المشاركة في البطولة التأهيلية وتجميد فريقي كفريوبا والرياضي مشاركتهما في الموسم الحالي على صعيد الدوري الممتاز للرجال بكرة السلة، واقتصار تأكيد مشاركة فرق، الأهلي والأرثوذكسي والجبيهة، يرى المدرب الوطني يوسف أبو بكر، أن المنظومة الرياضية كاملة تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم.
وقال أبو بكر في حديثه لـ"الغد": "علينا التساؤل، كيف يتم إنشاء الأندية وما هو عملها ومسؤولياتها تجاه المجتمع؟ وهل من يديرها قادر على التخطيط وتحمل مسؤولياته؟ أعتقد أن هذه الإجابات متروكة لوزارة الشباب واللجنة الأولمبية، لحثها على ضرورة إيجاد معايير للترخيص ورقابة دورية".
وأضاف: "أنديتنا غير قادرة على الإنفاق وتنتظر دعم الاتحاد، وربما ما قام به اتحاد كرة السلة مؤخرا بوضع شروط لضمان التحاق الأندية بالبطولة التأهيلية والتي تتعلق بالملاءة المالية، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لتحسين الأوضاع والتأكد من قدرة النادي على تحمل نفقاته الخاصة، والتأكد من عدم حاجته لمن يسد ديونه".
ويرى أبو بكر، أن العمل المؤسسي للنادي الأرثوذكسي في طريقة الإنشاء وخلق الموارد المالية والاستثمار الرياضي، يجعله أنموذجا للنجاح، حتى لو تغيرت أهداف المنافسة والإنفاق للإدارات المتعاقبة على رئاسة أنشطته الرياضية وغيرها، مشددا: "هناك أندية تنتظر دعم الاتحاد، وأخرى لا تمتلك خطة أو أداء أو صرفا صحيحا، وتنتظر الدعم، هذا وضع مؤسف".
وتمنى أبو بكر، ضرورة إيجاد حلول مستدامة بإقامة ورشات عمل للأندية وكيفية تحويلها لأندية استثمارية، لافتا إلى أن أحد الحلول السريعة لضمان إقامة الدوري الممتاز للموسم الحالي، يتضمن إقامة دوري شركات من خلال عمل توأمة مع الأندية.
من جانبه، يرى المدرب الوطني سمير مرقص، أن الأندية المحلية لا تستطيع مواكبة التطور مع غياب أدوات التسويق المدروس وغياب قنوات الاتصال مع الداعمين الحقيقين والمهتمين بالاستثمار الرياضي، لافتا: "نعيش اليوم عصر الاحتراف، ولا يوجد برامج حقيقية للأندية تمكنها من تغطية تكاليفها، يجب على الأندية أن تسارع لاستقطاب الرعاة للمشاركة بهدف المنافسة".
ويؤكد مرقص، أن أندية الجامعات والشركات لم تجد مردودا ماديا أو جدوى اقتصادية من مشاركاتها السابقة ولم تحظ بدعم الجماهير، وهو ما دفعها لهجر اللعبة إلى جانب ضغط الأندية على الاتحادات السابقة لإقصائها في ظل عدم قدرتهم على مجاراة الإمكانيات المادية الكبيرة".
واختتم: "يجب عمل توأمة بين الأندية والشركات أو الجامعات، حتى يحصل النادي على فريق منافس وبموازنة جيدة، فيما تحصل الشركة على ولاء الجمهور لها"، مشددا على ضرورة أن يتحمل النادي مسؤولياته".
في المقابل، اتجه المدرب الوطني د. إبراهيم العصعوص إلى تحميل اللجنة المؤقتة مسؤولية الفشل التسويقي للأندية، بقوله: "الإنفاق الطائل من اللجنة المؤقتة على الأندية، جعلها كسولة ومكتفية بالدعم المخصص من الاتحاد، أنا أتفهم هذه الخطوة من الاتحاد وحرصه على مساعدة الأندية في النهوض باللعبة بعد دخولها في مرحلة صعبة، لكن يجب أن تتحمل الأندية "فاتورة الاحتراف" وأن يكون دعم الاتحاد هامشيا بالنسبة لها".
وأشار: "يجب أن يمتلك النادي الذي يريد اللعب في الدوري الممتاز وتطبيق الاحتراف، موازنة محترمة تجعله يشعر بالاكتفاء الذاتي، لكن أنديتنا ضعيفة ولا تمتلك أشخاصا مؤهلين لتسويق منتجها الرياضي بشكل صحيح، أو إنها لا تريد العمل في هذا المجال، لتبقى تشكو الفقر والدين".
واستطرد: "لن يعود بريق كرة السلة ولن نضمن استدامتها، إلا مع إعادة إدخال أندية الشركات على خط المنافسة، ويجب على الأندية أن ترضخ للأمر الواقع وأن تسارع للبحث عن شركات تتحمل مسؤولياتها في الاستثمار الكامل باللعبة، وبشكل يساعد على النهوض باللعبة والارتقاء بها".
ويرى مراقبون، أن تفعيل الدور الرقابي لوزارة الشباب خصوصا فيما يتعلق بالموارد المالية "الإيرادات والنفقات"، يساعد الأندية على الإنفاق بوجود إيرادات تغطي تلك النفقات، لتجنيب إغراقها بالمزيد من الديون، إلى جانب ابتعاد إدارات بعض الأندية عن تحقيق مكتسبات فردية وشخصية، خصوصا وأن الأندية في مختلف الرياضات، تعاني أزمات مالية بدرجات متفاوتة.

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