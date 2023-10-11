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الاتحاد الإيطالي يحقق مع لاعب يوفنتوس بشأن مراهنات رياضية

10/11/2023 11:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في أغسطس تحقيقاً بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" مؤكداً بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية، الأربعاء.

ويُشتبه أن فاجولي، ابن الـ 21 عاماً الذي استُدعي مرة واحدة حتى الآن إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.

وإذا ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 الف يورو.

وشارك فاجولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة قد تُخفّض إلى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.

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