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الإضاءة الليلية المفرطة تزيد خطر الاضطرابات العقلية

10/11/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت دراسة علمية جديدة من خطورة التعرض المتزايد للإضاءة الليلية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، مثل القلق وتوتر ما بعد الصدمة.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "الصحة العقلية الطبيعية"، فقد أجرى فريق بحثي من جامعة "موناش" الأسترالية "أكبر تحليل مقطعي حتى الآن" حول الضوء والنوم والنشاط البدني والصحة العقلية، شارك فيه أكثر من 86 ألف شخص.
وأظهرت الدراسة، زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30 %، لدى الأشخاص المعرضين لكميات عالية من الضوء في الليل، بينما انخفض لدى المشاركين الذين تعرضوا لكميات كبيرة من الضوء خلال النهار بنسبة 20 %.
كما لاحظت الدراسة نتائج مماثلة بالنسبة لسلوكيات إيذاء النفس، والفصام، والاضطراب ثنائي القطب، واضطراب القلق العام، وتوتر ما بعد الصدمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن تجنب الضوء في الليل والسعي إلى ضوء النهار يمكن أن يكون طريقة فعالة وغير دوائية لتحسين الصحة العقلية.
وأوضح المسؤول عن مشروع البحث والأستاذ المشارك في جامعة "موناش" شون كاين، أن نتائج الدراسة جاءت متسقة عندما نأخذ بعين الاعتبار العمل بنظام المناوبة، والنوم، ونمط الحياة الحضري أو القروي والصحة القلبية.
وختم، أن "الإنسان يتحدى اليوم هذه البيولوجيا من خلال قضاء حوالي 90 % من اليوم في الداخل، تحت إضاءة كهربائية ضعيفة للغاية أثناء النهار، وقوية جدا في الليل، مقارنة بدورات الضوء والظلام الطبيعية، وهذا يؤدي إلى اضطراب في أجسامنا ويجعلنا مرضى".-(الجزيرة نت)

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