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الإرث الأثري الأردني.. استراتيجيات تهدف لحمايته واستدامته

10/11/2023 11:21:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - تهدف استراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023-2027، إلى تسخير جميع الموارد المتاحة لحماية هذا الإرث وتعظيم الاستفادة منه، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة والتعليمات وتوفير الموارد المالية والإدارية والبشرية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، على استراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027، التي تأتي انسجاما مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
واعتمدت هذه الاستراتيجية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين هما: تطوير إدارة مصادر الإرث الأثري بطريقة تسهم في تحقيق إدارة فاعلة قادرة على استيعاب جميع المتغيرات على الصعيد الدولي والإقليمي من حيث، الاستدامة والتنافسية وتوفير بيئة ممكنة وداعمة بجهود تشاركية، من خلال توفير الموارد المالية والإدارية والبشرية وتنظيم جميع الجهود للعاملين في إدارة هذا الإرث.
وسيجري تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العمل على تحقيق الأهداف الآتية: الحفاظ على الموارد الأثرية وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، تعظيم قيمة المصادر الأثرية والمردود الاقتصادي المتأتي منها، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الإرث الأثري والثقافة المتحفية وقيمها، إضافة إلى توفير بيئة قانونية ومؤسسية ممكنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية للاستفادة المثلى منه، ورفع مستوى أداء القطاع من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يتضمن مشاركة المجتمع.
وتسعى الاستراتيجية من خلال الرسالة المراد تحقيقها، إلى خلق بيئة ممكنة وإطار مؤسسي وتشريعي معاصر لتعزيز مكانة الإرث الأثري الأردني محليا وإقليميا ودوليا، من خلال جهود تشاركية، وفقا للممارسات الفضلى والوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتمثل الرؤية بالاستراتيجية، في الوصول إلى إرث أثري أردني مستدام، والمحافظة عليه وإبراز أهميته وقيمته العالمية، ليكون داعما ورافدا للاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وتعتمد الاستراتيجية، على محاور عدة، هي: قيمة الإرث الأثري الأردني عالميا، وإدارة الإرث الأثري وحمايته بما يتوافق مع الممارسات العالمية، وتعزيز دور الإرث الأثري في دعم الاقتصاد الأردني ورفد المجتمعات المحلية، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الإرث الأثري، واستخدام التكنولوجيا في إدارته والحفاظ عليه والترويج له.
وتعنى دائرة الآثار العامة ضمن دورها والمهام المناطة بها وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنفيذ السياسة الأثرية للمملكة، والمحافظة على الآثار، ومراقبة أي أنشطة متعلقة بالمواقع الأثرية (المصادر التراثية)، وبإدارة الخدمات والفعاليات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى في المواقع الأثرية، إلى جانب توفير معلومات شاملة عن الآثار وتقديم الموارد بأسلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة التعليمية، باعتبار الموارد الأثرية العامل الرئيس في الجذب السياحي.
وجرى إعداد هذه الاستراتيجية على مراحل عدة، بداية من مرحلة جمع المعلومات التي تضمنت: تقارير متابعة استراتيجية إدارة الإرث الأثري في الأردن 2014 - 2018، والبرنامج التنفيذي لدائرة الآثار العامة، وتقارير المتابعة السابقة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، ورؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج أولويات الحكومة، ومراجعة وتحليل التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومراجعة وتحليل الهياكل التنظيمية.
وأعدت الاستراتيجية بعد دراسة وتحليل عوامل عدة، بدءا بتقييم الاستراتيجية السابقة وتحليل الوضع القائم والتحديات التي تواجه إدارة الإرث الأثري والحلول المقترحة لها، حيث جاء إعداد الاستراتيجية بالتشاركية مع جميع الشركاء الرئيسيين وأصحاب العلاقة من خلال عقد ورشات عمل وجلسات نقاشية عدة، لتحديد نقاط القوة والفرص التي يتمتع بها هذا القطاع والتي يمكن الاستفادة منها وتعزيزها، إضافة إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات للحد منها وتقليل تأثيرها.
وتتوافق هذه الاستراتيجية مع الخطط والتوجهات الحكومية، إذ تم مراجعة ودراسة الأولويات والتوجهات الحكومية، فيما يخص قطاع الآثار والسياحة، وتم دراسة وتحليل ثلاث وثائق أساسية لتحديد المحاور التي يصب بها قطاع الإرث الأثري، وهي رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023، ووثيقة "الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية".
وارتكزت الاستراتيجية، على تعزيز نظام وآلية عمل لإدارة مصادر الإرث الأثري وحمايتها وفقا للإطار القانوني والمبادئ والمعايير الدولية، ووضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذها، من خلال تقييم أولويات مؤسسات إدارة الإرث الأثري ووضع مقياس زمني لتحقيقها.
كما ارتكزت، على تحديد المخرجات والنتائج المتوقعة استنادا إلى مؤشرات أداء رئيسية، ضمن إطار المراقبة والتقييم، ما يمكن دائرة الآثار العامة والشركاء الاستراتيجيين من تحديد مدى نجاح الإجراءات، ما يتطلب التدريب والتوجيه المستمر، إضافة إلى إعداد تقارير المراقبة والتقييم من أجل تحليل التقدم في تنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. -(بترا) والتعليمات وتوفير الموارد المالية والإدارية والبشرية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي، على استراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للأعوام 2023 – 2027، التي تأتي انسجاما مع الإجراءات التي تعكف الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
واعتمدت هذه الاستراتيجية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ركيزتين استراتيجيتين رئيسيتين هما: تطوير إدارة مصادر الإرث الأثري بطريقة تسهم في تحقيق إدارة فاعلة قادرة على استيعاب جميع المتغيرات على الصعيد الدولي والإقليمي من حيث، الاستدامة والتنافسية وتوفير بيئة ممكنة وداعمة بجهود تشاركية، من خلال توفير الموارد المالية والإدارية والبشرية وتنظيم جميع الجهود للعاملين في إدارة هذا الإرث.
وسيجري تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من خلال العمل على تحقيق الأهداف الآتية: الحفاظ على الموارد الأثرية وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى في إدارة الإرث الأثري والمتاحف، تعظيم قيمة المصادر الأثرية والمردود الاقتصادي المتأتي منها، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الإرث الأثري والثقافة المتحفية وقيمها، إضافة إلى توفير بيئة قانونية ومؤسسية ممكنة لإدارة الإرث الأثري، وتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية للاستفادة المثلى منه، ورفع مستوى أداء القطاع من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يتضمن مشاركة المجتمع.
وتسعى الاستراتيجية من خلال الرسالة المراد تحقيقها، إلى خلق بيئة ممكنة وإطار مؤسسي وتشريعي معاصر لتعزيز مكانة الإرث الأثري الأردني محليا وإقليميا ودوليا، من خلال جهود تشاركية، وفقا للممارسات الفضلى والوسائل التكنولوجية الحديثة.
وتمثل الرؤية بالاستراتيجية، في الوصول إلى إرث أثري أردني مستدام، والمحافظة عليه وإبراز أهميته وقيمته العالمية، ليكون داعما ورافدا للاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وتعتمد الاستراتيجية، على محاور عدة، هي: قيمة الإرث الأثري الأردني عالميا، وإدارة الإرث الأثري وحمايته بما يتوافق مع الممارسات العالمية، وتعزيز دور الإرث الأثري في دعم الاقتصاد الأردني ورفد المجتمعات المحلية، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الإرث الأثري، واستخدام التكنولوجيا في إدارته والحفاظ عليه والترويج له.
وتعنى دائرة الآثار العامة ضمن دورها والمهام المناطة بها وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنفيذ السياسة الأثرية للمملكة، والمحافظة على الآثار، ومراقبة أي أنشطة متعلقة بالمواقع الأثرية (المصادر التراثية)، وبإدارة الخدمات والفعاليات السياحية التي ينفذها القطاع الخاص والهيئات الحكومية وغير الحكومية الأخرى في المواقع الأثرية، إلى جانب توفير معلومات شاملة عن الآثار وتقديم الموارد بأسلوب يعزز الهوية الوطنية ويخدم الثقافة التعليمية، باعتبار الموارد الأثرية العامل الرئيس في الجذب السياحي.
وجرى إعداد هذه الاستراتيجية على مراحل عدة، بداية من مرحلة جمع المعلومات التي تضمنت: تقارير متابعة استراتيجية إدارة الإرث الأثري في الأردن 2014 - 2018، والبرنامج التنفيذي لدائرة الآثار العامة، وتقارير المتابعة السابقة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021-2025، ورؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامج أولويات الحكومة، ومراجعة وتحليل التشريعات والقوانين ذات العلاقة، ومراجعة وتحليل الهياكل التنظيمية.
وأعدت الاستراتيجية بعد دراسة وتحليل عوامل عدة، بدءا بتقييم الاستراتيجية السابقة وتحليل الوضع القائم والتحديات التي تواجه إدارة الإرث الأثري والحلول المقترحة لها، حيث جاء إعداد الاستراتيجية بالتشاركية مع جميع الشركاء الرئيسيين وأصحاب العلاقة من خلال عقد ورشات عمل وجلسات نقاشية عدة، لتحديد نقاط القوة والفرص التي يتمتع بها هذا القطاع والتي يمكن الاستفادة منها وتعزيزها، إضافة إلى تحديد نقاط الضعف والتهديدات للحد منها وتقليل تأثيرها.
وتتوافق هذه الاستراتيجية مع الخطط والتوجهات الحكومية، إذ تم مراجعة ودراسة الأولويات والتوجهات الحكومية، فيما يخص قطاع الآثار والسياحة، وتم دراسة وتحليل ثلاث وثائق أساسية لتحديد المحاور التي يصب بها قطاع الإرث الأثري، وهي رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021 - 2023، ووثيقة "الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية".
وارتكزت الاستراتيجية، على تعزيز نظام وآلية عمل لإدارة مصادر الإرث الأثري وحمايتها وفقا للإطار القانوني والمبادئ والمعايير الدولية، ووضع آلية واضحة لمتابعة تنفيذها، من خلال تقييم أولويات مؤسسات إدارة الإرث الأثري ووضع مقياس زمني لتحقيقها.
كما ارتكزت، على تحديد المخرجات والنتائج المتوقعة استنادا إلى مؤشرات أداء رئيسية، ضمن إطار المراقبة والتقييم، ما يمكن دائرة الآثار العامة والشركاء الاستراتيجيين من تحديد مدى نجاح الإجراءات، ما يتطلب التدريب والتوجيه المستمر، إضافة إلى إعداد تقارير المراقبة والتقييم من أجل تحليل التقدم في تنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية. -(بترا)

MENAFN11102023000072011014ID1107229050

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