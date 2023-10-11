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الأردن ضيف شرف في مهرجان الموسيقا والفنون الشعبية في البحرين

10/11/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشارك الأردن ضيف شرف إلى جانب المملكة المغربية ضمن مهرجان الموسيقا والفنون الشعبية الخليجي الذي تستضيفه مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش مهرجان البحرين الدولي للموسيقا في نسخته الثانية والثلاثين خلال الفترة ما بين 1 ولغاية 20 تشرين الأول(أكتوبر) الحالي.
وتمثلت المشاركة الأردنية، بإقامة أمسية موسيقية غنائية أحيتها فرقة "بيت الناي" حضرها السفير الأردني في المنامة رامي الوريكات العدوان، ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وممثلو السفارات والبعثات الدبلوماسية وعدد غفير من الحضور، قدمت خلالها الفرقة سلسلة من المقطوعات الموسيقية (الغنائية/ الآلية) المستمدة من الموروث الشعبي الأردني والعربي مساء السبت الماضي، على خشبة الصالة الثقافية في مملكة البحرين، في سعيها إلى استعادة مكانة آلة الناي التي تعد واحدة من أقدم الآلات الموسيقيّة في الثقافة العربية، برؤى وتقنيات وأساليب مبتكرة وتدرج إيقاعي لافت.
وتضمنت الأمسية الموسيقية سماعي راست (للمؤلف الأردني – عامر ماضي)، ووصلات شعبية تراثية أردنية، ووصلة غنائية من تراث بلاد الشام، ووصلة موسيقية آلية أبهجت بها الحضور والمتابعين، شارك فيها كل من: ليث سليمان (ناي، شبابه)، قصي سرور (ناي، مجوز)، عواد عواد (إيقاع رق)، رلى البرغوثي (قانون)، عبيدة ماضي (كمان)، سامح عبده موسى (عازف ربابة)، أحمد الجراح (إيقاع طبلة)، هراك مراديان (دودوك)، هند حامد، ريتا حدادين، حسن عقيلان (غناء)، والفنان ربيع زريقات مؤسس بيت الناي.
يذكر أن فرقة بيت الناي تأسست في العام 2017، لإحياء التراث الموسيقي العربي وإلقاء الضوء على آلة الناي كآلةٍ منفردة لتقديم التراث العربي في بلاد الشام خاصة والبلاد العربية عامّة، حيث قدمت الفرقة العديد من الأمسيات الموسيقيّة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية.
ويعتبر مهرجان البحرين الدولي للموسيقا، الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار، فرصة لالتقاء المبدعين والفنانين من دول العالم، لينعشوا روح التنوع، ويقدموا فنونا شتى، وأساليب متنوعة، في تقنيات العزف والأداء، من خلالها يصل الحوار بين الثقافات إلى لغة موحدة يفهمها ويتقنها الجميع بشكل عفوي.

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