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أمسية شعرية ضمن فعاليات صوت الشعر الأول

10/11/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد - استضاف صالون بني كنانة الثقافي وملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي مساء أول من أمس، الأمسية الثانية من أمسيات مهرجان صوت الشعر الأول "دورة الشاعر الراحل إدوارد حداد"، وذلك برعاية الأديب محمود أبو عواد، وبحضور رئيس بلدية السرو عامر العودات.
وقدم رئيس منتدى الجياد للثقافة والتنمية الأديب سامر المعاني، خلال الأمسية التي أدارها الأديب جروان المعاني، والشاعر الدكتور إبراهيم الطيار، كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن الشاعر الراحل إدوارد حداد.
كما تضمنت الأمسية، قراءات شعرية قدمها الشعراء كريم معتوق من (الإمارات)، عبد المنعم جاسم وعبير الديب من (سورية)، سعيد يعقوب وعبد الكريم أبو الشيح من الأردن، بمشاركة ضيف شرف الأمسية الروائي والشاعر أيمن العتوم، حيث قدم الشعراء قصائد منوعة ذات أبعاد وطنية وقومية ووجدانية كما تغنوا بفلسطين وصمود الأهل في غزة.
وحضر الأمسية، حشد من المثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من لواء بني كنانة ومحافظة إربد. -(بترا)

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