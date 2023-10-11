الملك ورئيس الوزراء النرويجي يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، تناول الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها.
وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد جلالته التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. -(بترا)
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