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طوفان الأقصى: مفاجآت ومآلات

10/11/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود عبابنة






يحتار المحللون من أين يبدأون الكتابة؛ عن إعصار غزة، فقد أدلى العسكريون بدلوهم، وخبراء الإستراتيجيات أعطوا رأيهم والشعراء ستنفتح قريحتهم، والمؤرخون سيسجلون بأحرف من ذهب متواليات ومفاجآت أسطورة غزة، وحتى لا نسهب في التكرار لما كتبه وتحدث به المراقبون والكتاب، لا بد من إيجاز بعض النقاط التي كشفت عن مفاجآت ومآلات معركة الشرف والبطولة التي خاضها وقادها شباب غزة، من هذه النقاط.
1. إن زمن المعجزات لم يولِّ فمن مدينة محدودة المساحة ومحاصرة منذ 17 عاما يخرج ألف مقاتل ويستعينون بطائرات شراعية ودراجات هوائية وبأسلحة فردية ليسيطروا على قواعد عسكرية وخمس مستوطنات ويتمكنوا من أسر العشرات من الجنود، هي معجزة حربية ستكون على أجندة مقررات الكليات العسكرية والحربية في العالم لعقود قادمة.
2. أعادت هذه العملية الثقة والأمل للشخصية العربية، بأن العرب شعب قادر على أن يفكر ويبدع وأن جيناتهم كباقي جينات أمم الأرض وأنه إذا توفرت الإرادة والإيمان بالهدف فإننا نستطيع أن نفكر ونبدع ونصنع وندير زمام أمورنا بأنفسنا.
3. العملية الإبداعية التي قام بها شباب غزة أعادت البوصلة نحو فلسطين وأكدت مرة أخرى أن قضيتها لن تموت ووضعت حداً لمساعي التقارب والتطبيع مع كيان الاحتلال.
4. كشفت هذه العملية أن إسرائيل دولة تعيش بالمصل الصناعي رغم أحدث الأسلحة التي تمتلكها، فما إن تصدعت أركان هذه الدولة من مئات من المقاتلين الفلسطينيين، حتى هبت أميركا بعظمتها وقضها وقضيضها وحاملة طائراتها لنصرة هذه (الدولة /القلعة المتقدمة) لها بالمنطقة.
5. كشفت عملية غزة عن حجم المشاعر المستترة المعادية للأمة العربية لدى أميركا وحكومات الدول الأوروبية، وعن حجم النفاق والمجاملات التي يبدونها عند التعامل مع الشعوب العربية وحكامها ولولا المصالح الاقتصادية والطمع بثروات المنطقة لما أبدوها أصلاً.
6. كشفت عملية غزة عن حجم الضعف والخنوع العربي الرسمي، حيث لم تتجرأ حكومة عربية واحدة على إدانة ملامح فعل الإبادة من خلال القصف العشوائي على الأحياء السكنية والمدارس والمساجد وسيارات الإسعاف في غزة.
7. كشفت عملية غزة بعد النظر الذي تحلى به الأردن ممثلاً بخطابات جلاله الملك والذي حذر وكرر تحذيره في المحافل الدولية من خطورة الوضع وعلى ضرورة العودة الى مبدأ الدولتين وإلى ضرورة تخفيف الإجراءات التعسفية بحق الفلسطينيين وإلى ضرورة إقرار حقهم بتقرير المصير والحفاظ على أرضهم من الاستيطان الجائر والعودة إلى الشرعية الدولية واحترام قرارات الأمم المتحدة، وإلا فإن البديل هو الانفجار وهذا ما حصل.
8. كشفت عملية غزة عن الوجه الحقيقي للعقلية اليهودية المتطرفة الحاكمة المنادية بالإبادة الجماعية لشعبنا في غزة ومن ورائها جوقة البيت الأبيض اتجاه شعوب المنطقة، عندما أيدت الحصار على شعب غزة ومنع الماء والكهرباء والغذاء والدواء.
9. الحقيقة الثابتة المتفق عليها حتى من الإسرائيليين أن الشرق الأوسط الجديد هو برسم التشكيل، إلا أن المهندسين لن يكونوا من الإسرائيليين والأميركان فقط، فمن المؤكد أن يكون للمهندس الفلسطيني الدور الحاسم بهذا الشرق الأوسط الجديد، وإن ملف القضية الفلسطينية لن يعود إلى الأدراج المغلقة مرة أخرى.

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