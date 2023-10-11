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هل أرقام البطالة حقيقية.. ولماذا لا يثق بها المواطنون؟

10/11/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - رأى خبراء في قطاع العمل، أن أرقام ونسب البطالة، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، حقيقية، ومبنية على منهجيات علمية، ولكن الشعور العام بين المواطنين، بأنها أعلى بكثير، نابع من أن الشباب المتعطلين عن العمل يشكلون فئة واسعة في المجتمع.
وبين الخبراء في أحاديث لـ"الغد"، أنه يجب التفريق بين المتعطلين عن العمل، ومن يبحثون عنه ولا يجدونه، وهؤلاء يحتسبون ضمن نسب البطالة الرسمية، ومن لا يعملون ولا يبحثون عنه لأسباب عديدة، بينها أنهم فقدوا الأمل بإيجاد أعمال مناسبة.
وأكدوا أن التشكيك بهذه الأرقام غير مبرر، فهي مبنية على أسس علمية، والأولى، هو البحث عن حلول للمشكلة التي تعد تحديا كبيرا يواجه الحكومة، بتنشيط الاقتصاد ورفع نسب النمو.
وبعد وصول نسبة البطالة الى %25 في العام 2020 أثناء جائحة كورونا، انخفضت في الربع الأول من العام الحالي الى 22 %، وفقا لدائرة الإحصاءات.
في حين أظهر تقرير للمركز الأردني لحقوق العمل، بأن السكان في سن العمل يشكلون 7.419 مليون نسمة، نسبة الأردنيين الناشطين اقتصاديا بينهم 33.4 % فقط، فإن عدد المتعطلين عن العمل، يشكل تحديا كبيرا أمام سياسات الحد من البطالة، في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص عمل جديدة، إذ إن مجموع القوى العاملة الأردنية يبلغ 1.8 مليون، منهم 420 ألف متعطل.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إن أرقام البطالة والتشغيل، تصدر عن دائرة الإحصاءات، وليس من الحكومة، بمعنى أنها تصدر فنيا من الدائرة التي تعمل على نحو مستقل، وبالتالي لا يوجد تدخلات حكومية.
وبين أبونجمة، أن أرقام الدائرة تستخرج وفق آليات ومعايير دولية متعارف عليها، وفق آلية ومنهجية عالمية، وبالتالي فإن النتائج حقيقية.
وقال "شخصيا، أثق بأرقام ونسب دائرة الإحصاءات وباحثيها"، ولكن للأسف، فإن الناس تخلط أحيانا بين أرقام البطالة او معدلها أو معدل المشاركة الاقتصادية.
وأوضح أبونجمة، أن هذه المفاهيم تختلف، ويجب التمييز بينها، بأن البطالة تعبر عن الشخص المتعطل، وهو الذي لا يعمل وفي الوقت نفسه، يبحث عن عمل.
وأضاف، أن هناك شخصا غير نشط اقتصاديا، وهو من لا يعمل ولا يبحث عن عمل، إما لأنه على مقاعد الدراسة، او أنه لا يرغب بالعمل، او أنه في صفوف ما يسمى بالمحبطين ممن بحثوا طويلا عن عمل، وتوقفوا بالتالي وأصبحوا محبطين، ولا يرغبون بالبحث عن عمل، وهؤلاء نسميهم غير نشطين اقتصاديا.
وأوضح أبونجمة، أن نسبة البطالة حاليا او معدلها 22 %، بينما المشاركون اقتصاديا، او نسبة النشطين اقتصاديا 33 %، في حين أن غير النشطين من السكان في سن العمل نسبتهم 66 %، لذلك فإن الناس تخلط وتشكك بالأرقام الصادرة عن الدائرة.
وبين أن من لا يشتغلون وكانوا لا يبحثون عن عمل، لا يصنفون بأنهم في صفوف البطالة، بل بأنهم غير نشطين اقتصاديا، أما إذا كانوا لا يعملون ويبحثون عن عمل ولا يجدون، فهم في صفوف البطالة، مبينا أن هذا الفرق، يجعل الناس تشكك بالأرقام من هذا الباب.
بدوره، اتفق رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض مع أبو نجمة، حول أن التشكيك بأرقام البطالة الصادرة عن الدائرة غير مبرر.
وقال عوض "من تجربتي في التعامل مع أرقام دائرة الإحصاءات منذ 30 عاما، أعتقد بأن أرقامها دقيقة، تعكس الواقع، وعندما نقول إن أرقام البطالة 22 % فإن هذا رقم هائل".
ولفت إلى أن نسبة البطالة بين الشباب 47 % وهو رقم هائل أيضا، والمشكلة لا تكمن في المنهجيات التي تستخدمها الدائرة، فهي تستخدم منهجيات علمية، وفيها العديد من الكفاءات.
واتفق عوض حول عدم التفريق بين مصطلح المتعطل عن العمل ومن لا يبحث أصلا، وهو غير نشط اقتصاديا، وقد قرر ألا ينخرط في سوق العمل.
ورأى أن انطباعات من يضعون الشباب المتعطلين ضمن معدلات البطالة عالية جدا، ما يعطي انطباعا شعبيا بأن أرقام البطالة الحقيقية، أعلى من الرسمية، لكنها وفق الحقيقة، ليست أعلى مما تعلنه دائرة الإحصاءات.
وبحسب تقرير المركز الأردني لحقوق العمل، فإن معدل البطالة بين الشباب هو 47.0 %، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها؛ ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا كباحثين عن عمل، ومن يبلغ عددهم 130 ألفا/ عام، وذلك نتيجة تزايد أعداد السكان، بالإضافة إلى ظروف الاقتصاد الكلي وضعف الاستثمار، وغياب البرامج التي تستهدف مساعدة الشباب خلال الانتقال من مقاعد الدراسة إلى العمل، وخلق فرص عمل لائقة لهم.
وأشار التقرير إلى أنه قد تزايدت في الأعوام القليلة الماضية نسب من يتعرضون للبطالة طويلة الأمد، ما يضعف مهاراتهم، ويزيد أعباء إضافية على كاهل الدولة، فهناك 65.5 % من المتعطلين، بلغت مدة تعطلهم أكثر من 11 شهرا متصلة، وكانت الإناث أكثر عرضة للبطالة طويلة الأمد من الذكور، إذ بلغت نسبتهن 72.3 % من إجمالي المتعطلات مقابل 62.7 % للذكور، وما يثير القلق أن هناك 195,489 ألفا لم يسبق لهم العمل نهائيا، بينهم %45.2 إناث، ما يعني أن نسبة كبيرة منهم يملكون مهارات وخبرات، لكنهم لا يجدون فرص عمل لائقة تناسب مؤهلاتهم.

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