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اليحيى: إطلاق مختبر بحثي ومرجعي يحقق التكامل بين المختبرات الوطنية

10/11/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان – أكد أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. محمد اليحيى، أهمية وجود مختبر بحثي ومرجعي في الأردن، لدعم شبكة المختبرات الوطنية والتنسيق بينها، وتحقيق التكاملية في العمل، وتبادل الخبرات والبيانات، والاستخدام الأمثل للموارد.
جاء ذلك في نطاق تصريحاته لـ"الغد" أمس، وقال فيها إن "المركز لم يستأثر بمخصصاته من منحة مبادلة الدين الألمانية، بل خصص جزءا منها لدعم المختبرات التي تعنى بشؤون الصحة العامة والأمراض المشتركة"، بهدف ممارسة دوره في توحيد الجهود، لتغدو المختبرات قصة نجاح، بتعزز قدرتها على رصد الأمراض وما يهدد الصحة العامة في الأردن.
وشدد على أهمية الوصول إلى آلية ممنهجة وعلمية، لتنظيم التعاون بين هذه الجهات في الفحوص المخبرية، بحيث يكون المختبر، مكملا لعمل المختبرات الوطنية، ومرجعا موثوقا لها.
وأعاد التأكيد أن الاستعداد لإطلاق مختبر المركز البحثي، سيكون مع نهاية الشهر الحالي، يأتي بعد أن جرى تزويده بأجهزة حديثة ومتطورة.
وأشار إلى أن المركز سبق وطرح عطاءات تشغيل المختبر وأجهزته منذ العام الماضي، وأنشأ مقرا مخصصا له في منطقة شفا بدران، لبدء تشغيله فعليا.
وأوضح اليحيى أن المركز عقد اجتماعات، لإعداد تصور لخطة عمل المختبر، آخرها الاجتماع مع المختبرات المحلية في المملكة، لافتا الى ان التعاون بين المركز ووزارتي الصحة والزراعة، والخدمات الطبية الملكية، والمختبرات المحلية، لوضعها في صورة البروتوكولات والسياسة التي سيعمل عليها.
وأضاف سيكون تركيز المختبر البحثي المتطور على الأبحاث والدراسات البحثية ودعم الباحثين في الجامعات، مشددا على أن المركز سينتهي قريبا من وضع الأطر القانونية لعمله، وآليات التعاون مع المؤسسات الرسمية.
بدوره، قال مدير مديرية المختبرات في المركز د. محمد المعايطة، إن المختبر سيدعم الخبرات المحلية ويطور قدراتها، وسيكون مكملا لعمل المختبرات الأخرى، مشيرا إلى أنه سيقدم خدمة التعرف على مسببات الأمراض، والتهديدات البيولوجية والكيميائية التي تهدد الصحة العامة.
وأشار المعايطة، إلى أهمية وجود هذا المختبر في الأردن، لافتا الى توافق وجوده مع مهام وزارتي الزراعة والبيئة وسلطة المياه، ويدعم برامج هذه الجهات ومشاريعها.
ويهدف المركز، وفق المعايطة، من لقاءاته مع المختبرات الوطنية، لمناقشة آلية الوصول إلى بيانات عالية الجودة عن الرصد الوبائي والمخبري المتعدد القطاعات، لربطها بنظام الرصد، واستخدامها لتوجيه القرارات والسياسات والممارسات الوطنية وفق اليحيى.
وركز على أهمية دعم شبكة المختبرات، وتنسيق الجهود المخبرية ومراقبتها، لتعزيز القدرة والكفاءة على اكتشاف الأمراض المنتشرة والمستجدة ورصدها وتأكيدها.
وأضاف المعايطة، أن هناك بروتوكولات واضحة لتنظيم عمل الفحوص، يتوجب إعدادها وتنظيمها، فضلا عن ضرورة ربط بيانات المختبرات بنظام الرصد.
ويعمل المختبر وفقا لمهامه التي أكدها اليحيى، على دعم المختبرات بالتعرف على مسببات الأمراض وتأكيدها، ومراقبة السلالات الممرضة، وتطوير البرامج التي ترفع مستوى عاملي هذا القطاع.
وأوضح أنه جرى مسح وتحليل واقع المختبرات، ما يستدعي أن تكون بيانات صحيحة ودقيقة وتعكس جودة العمل المخبري في جميع مراحله إلى جانب كفاءة العاملين.
ويرجح أن يعمل المركز على إدارة بياناته الصحية، وايجاد آلية لربط المختبرات ببعضها، وتفعيلها محليا، بتوحيد معاييرها، واعتماد المعايير الدولية لبيانات الصحة التي ستعزز التوافق والنقل البيني بين مختلف الجهات.

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