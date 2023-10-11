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قراءة سياسية: البوصلة الملكية باتجاه فلسطين دائما.. نهج واضح وراسخ

10/11/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - رسالة واضحة وراسخة في النهج الملكي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش أمس لأبناء الشعب الفلسطيني حين أكد "ستبقى بوصلتنا فلسطين، وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، لتنعم منطقتنا وشعوبنا كلها بالسلام الذي هو حق وضرورة لنا جميعا"، مستشرفا جلالته الواقع برؤى ثاقبة، وتشخيص للتحديات التي تعصف بالمنطقة، والأحداث الدامية في غزة.
خطاب الملك أعاد التَّأكيد على قضية فلسطين باعتبارها قضية الأردن المركزية والأولى، وأن الحل يكمن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
سياسيون أكدوا في قراءتهم لخطاب العرش الثوابت الملكية الراسخة تجاه الحق الفلسطيني والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة تقرير مصيره، والحفاظ على المقدسات الدينية في القدس الشريف، باعتبارها مرتكزات أساسية في السياسة الأردنية، وتمثل خطوطا عريضة وعناوين رئيسة للدبلوماسية الأردنية.
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، قال: يرتكز الموقف التاريخي الاردني شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تجاه القضية الوطنية والقومية والإنسانية المركزية وهي القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس، على ثوابت أصيلة تستند الى تاريخ مجيد من التضحيات والدعم الأردني المستمر في كافة المجالات للأهل في فلسطين المحتلة.
فمنذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917، كان للجيش العربي الاردني دور نضالي في معارك عام 1948، وحرب عام 1967، وما من بادية أو قرية أو مدينة أردنية إلا ومنها شهيد أو جريح على ثرى فلسطين والقدس.
وأضاف: لقد عمل الأردن وبشكل متواصل ودؤوب لتعزيز الصمود والرباط الفلسطيني وحماية الهوية العربية في مدينة القدس، وتبلورت جهود الوصاية الهاشمية التي نعتز بها جميعا منذ عام 1924من خلال إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 1954، وإنشاء اللجنة الملكية لشؤون القدس عام 1971، والصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة عام 2007.
وأشار كنعان الى دور وزارة الأوقاف الأردنية وما يتبع لها من مديرية الأوقاف ومجلس أوقاف القدس والمحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة الاردني، الى جانب الدعم المتواصل من كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والفعاليات الشعبية الأردنية.
وعلى صعيد المساندة الدبلوماسية والسياسية الدولية وبهدف توضيح مضامين وأبعاد القضية الفلسطينية ومواجهة الرواية السياسية الإسرائيلية المضللة، أشار كنعان الى الخطاب الملكي الهاشمي في كافة المحافل الدولية المتمسك بالسلام العادل القائم على إنهاء جريمة الاحتلال والمناداة بالحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب الدعوة المستمرة للقوى العالمية للضغط على إسرائيل وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والسلام العالمي.
ولفت إلى أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر تزامن مع تطورات وتصعيد إسرائيلي خطير ضد أهلنا في فلسطين، تمثل بزيادة وتيرة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي مقدمتها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت غطاء ديني سياسي مزيف بهدف التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الى جانب الهجمة الإجرامية على قطاع غزة الفلسطيني الذي نتج عنه مئات الشهداء وآلاف الجرحى.
وبين أنه وإلى جانب حديث جلالته وتوجيهاته السامية فيما يتعلق بمسيرة البناء والتطور على كافة الأصعدة الوطنية، أشار جلالته الى مركزية القضية الفلسطينية بقوله: "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع عنها"، خاصة في ظل التطورات الأخيرة وما تشهده من عدوان يفتك بالمدنيين الأبرياء"، مكرراً جلالته أن استراتيجية التعامل الدولي الوحيدة لحل هذه المشكلة لا يكون إلا بالسلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، فالسلام حق وضرورة لتنعم الأجيال بما تستحقه وتتطلع إليه من مستقبل مشرق.
وأكد كنعان أن ارتكاز خطاب جلالة الملك على العقلانية والموضوعية والحكمة والالتزام بالقانون الدولي جعلت منه استراتيجية وطنية وقومية يمكن الاستناد عليها لتحقيق السلام العادل، وعلى الصعيد الوطني تسير الجهود الأردنية في دعم أهلنا في فلسطين المحتلة بما في ذلك دعم الأشقاء في غزة الجريحة من خلال المستشفى العسكري الاردني الميداني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الى جانب الدور الإعلامي والثقافي والدبلوماسي لحشد الرأي العام الدولي لنصرة فلسطين إنسانا وشعبا ومقدسات.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، قال: إن جلالـة الملك عبدالله الثاني كان وما يزال متمسكـا بالثوابت الوطنية وأبرزها ان القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية في المنطقة وهـي في أعلى سلم اهتماماته، ودأب على نقلهـا للعالم في كافـة المحافل العربيـة والدوليـة كما في خطابه اليوم، فضلا عن خطابه أمـام الجمعية العامـة للأمـم المتـحدة في دورتها 78 فـي نيويورك في رسالة ثابتة عنوانها أن "السلام لـن يتم إلا بحـل الدولتين وإقامـة الدولة الفلسطينية ذات السيـادة على خطوط الرابـع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وتتضح مواقف جلالـة الملك الثابتـة والراسخة، يقول خرفان، من خلال دعمـه المتواصل ومؤازرتـه للشعب الفلسطيني ورفضـه للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الشعـب الفلسطيني ورفضه المطلـق للسياسـة الإسرائيلية فـي بنـاء المزيد مـن المستوطنات ومخـالفتها لقرارات الشرعية الدولية، وتمسك جلالته برعايته للمقدسـات الإسلاميـة والمسيحية فـي القـدس انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها.
وأكد دور جلالته أهميـة استمـرار عمـل (الأونـروا) وضرورة دعـم المجتمــع الدولي لـ "الأونروا" كونها الرمـز الـذي يعـبر عـن حـق العودة والشاهـد على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جهود جلالته في هذا الاتجاه واضحة وأثمرت عن تجديد ولاية "الأونروا".
النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة قال: يمثل تعاطي الاردن مع ملف القضية الفلسطينية ثابتا من ثوابته الوطنية والقومية الحاضرة دوما على أجندته انتصارا للحق الفلسطيني واتساقا مع مسؤولياته والتزاماته الدينية والقومية والتاريخية تجاه هذا الملف خاصة الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع القائم، والحيلولة دون تهويد المدينة المقدسة.
وأضاف الدعجة، لقد أبقت جهود الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك ونشاطاتها المؤثرة على الزخم السياسي الدولي للقضية الفلسطينية، ومن خلالها أمكن تحقيق انتصارات معنوية توجت بالحشد الدولي، تفعيلا لقرارات الشرعية الدولية الداعمة والمساندة للجانب الفلسطيني.
وأشار الى أن ما تشهده غزة من تصعيد خطير وعنف وعدوان يؤكد الرسائل الملكية بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار والأمل إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة مؤتة الدكتور رضوان المجالي، أشار إلى أن خطاب جلالته فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في غزة، دليل واضح على أن الأردن هو الأكثر بين الدول على المستوى العربي والعالمي تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في أرضه والدفاع عنها،.
ولفت إلى أن خطاب العرش يأتي اليوم في ظل تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة في غزة، الأمر الذي يؤكد فيه جلالته موقف الأردن الداعي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، حيث شدد جلالته على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وما لم يتحقق ذلك ستبقى المنطقة تعاني من المزيد من الصراع.
وأشار إلى أن الثوابت الملكية تعد أمرا هاما في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، لافتا الى ما يقوم به الأردن من دور بارز ومهم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس التي تعتبر خطا أحمر، مؤكدا أن الأردن ظل في خندق العروبة يبذل كل ما بوسعه في سبيل الوقوف مع أشقائه العرب.-(بشرى نيروخ- بترا)

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