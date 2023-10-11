Thursday, 12 October 2023 07:34 GMT

تحذيرات من خطورة مياه الصرف الصناعي.. وتساؤلات حول الضوابط لحماية المياه

10/11/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






عمان- نبه تقرير علمي دولي صدر مؤخرا عن مجلة "نيتشر"، حصلت "الغد" على نسخة منه، من خطورة مياه الصرف الصناعي الملوثة، باعتبارها سببا خطرا للأمراض الصحية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية اتباع حكومات دول عديدة لبروتوكولات إدارة مياه الصرف الصحي، بخاصة لدى الشركات، فيما أكد مختصون في تصريحات لـ"الغد"، أهمية تطبيق الجهات المعنية، وبالذات وزارتي المياه والبيئة، لدورها على نحو كامل في هذا الإطار.
وأشار خبراء في قطاع المياه الى دور سياسات قطاع المياه بتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في تركيب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية.
وفي هذا السياق، يعتبر مشروع الصرف الصحي لسنة 2017، الصادر بمقتضى المواد: (3) و(4) و(21) و(23) من نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994، من يحكم العمل بالضوابط والتعليمات المرتبطة بتصريف المياه العادمة غير المنزلية.
من جهتها، أشارت الخبيرة الإقليمية في قطاع المياه سوزان الكيلاني الى
دور وزارة المياه وشركات المياه في المراقبة لصالح مصادر المياه التي تعنى وتختص بها، وتحديدا مشاريع المياه، كمحطات المعالجة على نحو أساسي.
وقالت الكيلاني، إن "التعليمات المتعلقة بحماية مصادر المياه، صدرت بداية على شكل ضوابط وتعليمات، ومن ثم دمجت ضمن إطار قانون حماية البيئة، والتي تعد ملزمة بما فيها من عقوبات".
أما الخبير في التعاون المائي مفلح العلاوين، فأكد أهمية إقرار متطلبات واضحة، تلزم الشركات بها، بشأن التصرف في المياه الصناعية، وتحسين جودة المعالجة.
وأشار إلى دور سياسات قطاع المياه في المساهمة بتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بتركيب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية.
وقال العلاوين، إن ذلك يأتي "عبر وضع متطلبات واضحة، يجب التزام الشركات بشأن التصرف في المياه الصناعية بها، وتحسين جودة المعالجة، بحيث يجري تشجيعها على اتخاذ إجراءات للحد من التأثير البيئي لتفريغ مخلفاتها".
وأوصى بأهمية أن تطور الجهات المسؤولة، إرشادات وقوانين خاصة بذلك، موضحا أنها تتعدد بين وضع قوانين ولوائح صارمة لضبط التصرف في مخلفات المياه الصناعية، وضمان توافق المحطات والأنظمة المستخدمة في معالجة المياه الصناعية، مع المواصفات والمعايير البيئية.
كما دعا الخبير المائي، لإجراء فحوص دورية ولنظام التصرف في المخلفات، تضمن التزام الشركات بالقوانين، وتشغيلها بطرق صديقة للبيئة، وفرض عقوبات رادعة على من يخالفون قوانين التصرف في المخلفات.
واعتبر العلاوين، أن "إجراء هذه التوصيات، سيرسخ دور الجهة المشرفة في ضبط تدفق المخلفات إلى الأحواض المائية، وذلك سيرسخ فعالية حماية جودة مورد المياه".
ووفق وزارة المياه، فإن ثلاث شركات خدماتية في الأردن، تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل ومعالجة المياه وخدماتها، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتوزيع المعالج منها لإعادة الاستخدام، كما وتزود هذه الشركات المنازل والأعمال والمرافق العامة بالمياه البلدية.
وتنتج 31 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في المملكة 186 مليون م3 من مياه الصرف الصحي المعالجة، عالية الجودة، ويستخدم 90 % منها للري والصناعة، بينما ازدادت الحاجة لتحسين إدارة الحمأة، مع استمرار اتساع معالجة مياه الصرف الصحي، إذ ينتج حاليا نحو 100 ألف طن من الحمأة المجففة سنويا، وفق الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040.
ويهدف قطاع المياه وفق الإستراتيجية، لاحتواء ومعالجة آمنة لمياه الصرف الصحي، وتطبيق الإدارة المستدامة للحمأة، ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الحالي وتحسين طرق الامتثال له.
وذلك إلى جانب إقامة حملات إعلامية تواصلية، وأخرى حول تغيير السلوك لتعزيز الوعي العام، وتقديم الدعم وتوسيع تغطية شبكة الصرف الصحي، واستخدام المياه المعالجة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بإدارة وتشغيل محطات تنقية الصرف، وإدارة ومعالجة آمنة لمياه الصرف لحماية البيئة والصحة والطبيعة، مع تعظيم التزويد بالمياه المعالجة لإعادة الاستخدام.
ونصت المادة (3) من الضوابط والتعليمات، لتصريف المياه العادمة غير المنزلية إلى مشروع الصرف الصحي لسنة 2017، والصادرة بمقتضى المواد: (3) و(4) و(21) و(23) من نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994، على أن أحكام هذه التعليمات، تسري على المياه العادمة، الناجمة عن استعمال المياه في أي نشاط غير منزلي، أكانت معالجة أو غير معالجة.
ويشمل ذلك، الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والبلديات، والتي تحتوي على ملوثات إضافية، كالمياه الخارجة من المصانع والمعامل، والمستشفيات والمختبرات، والاستديوهات، ومحطات الوقود، والمغاسل، والمشاحم، والمسالخ، والملاحم، ومزارع الدواجن والأبقار، والمعاصر كمعاصر السمسم والزيتون وغيرها، والمصايغ، ومحطات تحلية المياه، ونتافات الدواجن الحي، والفنادق، والمولات، والمطاعم.
وأقرت المادة (4) من التعليمات، على أنه يحظر على أي شخص أن يصرف أو يسمح بتصريف مياه أو فضلات، إلى شبكة الصرف العامة؛ وهي مواد صلبة أو سائلة بكميات أو بأحجام أو بخصائص كيماوية، يمكن أن تؤدي لإعاقة التدفق في خطوط شبكة الصرف العامة، أو تسبب ضررا في الصحة العامة، وأي مواد صلبة أو سائلة أو غازية، تحتوي على مواد خطرة، تضر أو تتعارض مع عملية التنقية.
وذلك إلى جانب أي مواد، يمكن أن تؤدي الى عدم إمكانية معالجة المياه العادمة في عملية التنقية، وتكوين مواد يمكن أن تترسب أو تتجمد أو غيرها، وإعاقة الاستخدام النهائي للمياه المعالجة المستصلحة وغيرها.
وعن إجراءات مخالفة أي من الأحكام الواردة في تلك التعليمات، فنصت المادة (11)، على أن للسلطة اتخاذ الإجراءات التالية: إغلاق شبكة الصرف الصحي الخاصة بالشخص أو المنشأة، إلزام الأشخاص والمنشآت المخالفة بإجراء المعالجة الضرورية، وللسلطة إلغاء أو تعليق الموافقة الممنوحة للشخص أو المنشأة، للربط على شبكة الصرف للفترة الزمنية التي تراها مناسبة.
كذلك، فللسلطة إجراء التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لإيقاف الضرر الذي تتعرض له شبكات ومرافق الصرف الناجمة عن المخالفة.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير مديرية البيئة وإعادة الاستخدام في سلطة المياه د. توفيق الرحيمي، فإن التوسع بإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاعين الزراعي والصناعي؛ لا تتم دون التشاور والشراكة مع مختلف القطاعات والجهات المعنية، التي تسهم بتصميم وتنفيذ وتمويل هذه التدخلات والمشاريع، ضمن نهج مؤسسي منظم.
وأشار إلى أن النظر لإعادة استخدام المياه المعالجة ضمن مبدأ الإدارة المتكاملة لإدارة المياه، يجب أن يأخذ بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والتشريعية والمؤسساتية، والفنية والتشغيلية.
وعودة الى تفاصيل التقرير الدولي الذي حمل عنوانه "دور المسؤولية الاجتماعية للشركات والحوافز الحكومية في تركيب محطات معالجة مياه الصرف الصناعي: نهج التعلم العميق"، فإنه بسبب عوامل النمو المستمر للتصنيع والتحضر، تستدعي الحاجة الفورية للقيام بعمل كبير لحماية المسطحات المائية من التلوث وتحسين نوعية المياه.
وأكد التقرير، ضرورة ذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة، موصيا بأهمية تنفيذ الممارسات التي تضمن الاستخدام المسؤول للموارد
المائية وإدارتها.

MENAFN11102023000072011014ID1107229042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث