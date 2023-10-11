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ارتفاع نسبة الهواء غير الصحي في 3 محافظات خلال 2022

10/11/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – سجلت محطات رصد نوعية الهواء المحيط في عمان وإربد والزرقاء العام الماضي "ارتفاعاً في متوسط نسبة الأيام التي كان فيها الهواء غير صحي للمجموعات الحساسة في المحافظات الثلاث مقارنة بعام 2021".
ووفق تقرير رصد نوعية الهواء المحيط بهذه المحافظات الثلاث للعام 2022 بلغت "تلك النسبة العام الماضي 18.2 %، مقارنة بـ15% في سنة 2021".
وأشار التقرير الذي حصلت الـ"الغد" على نسخة منه، إلى أن "الانبعاثات من مصادر تلوث الهواء نتيجة النشاطات البشرية، وخاصة الصادرة عن قطاعات النقل، والصناعة، والطاقة، التي تعتمد على حرق الوقود الأحفوري أسهمت في ارتفاع تراكيز الجسيمات العالقة في الهواء والتي يقل قطرها عن/ أو يساوي 2.5 ميكرون".
وإلى جانب تلك النشاطات، فإن "العواصف الترابية والملوثات المحمولة بالهواء أدت لتسجيل تجاوزات في المعدلات اليومية للحدود المبينة في القاعدة الفنية المحلية لنوعية الهواء في غالبية مواقع الرصد في المحافظات الثلاث"، كما ورد في نتائج التقرير.
والـPM 2.5 هي جسيمات مجهرية يصل عرضها إلى 2.5 ميكرون، ويقل قطرها 30 مرة عن قطر شعرة الإنسان، وعندما ترتفع مستوياتها، تشكل هذه الجسيمات ضبابا في الجو، وتدخل إلى الجهاز التنفسي للإنسان وتنفذ إلى رئتيه، ويطلق عليها القاتل الصامت، بحسب تعريفات البنك الدولي.
وأشار التقرير، الذي أعده مركز المياه والبيئة والتغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية لصالح وزارة البيئة، إلى أن "المحطات رصدت تجاوزات في المعدل السنوي للجسيمات المستنشقة العالقة في الهواء، والذي يبلغ قطر جزيئاتها والتي يقل قطرها، أو يساوي 10 ميكرون للحد المنصوص عليه في المواصفة الأردنية".
كما وسجلت "أربعة تجاوزات في المعدلات اليومية لغاز ثاني أكسيد النيتروجين للحد المسموح به، والذي يعزى الى وقوع محطة رصد طبربور على شارع رئيسي في كثافة سير عالية، بالإضافة لقربها من مجمع الشمال للحافلات".
ويعد غاز أكسيد النيتروجين بكل أنواعه ساما وضارا؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى تهيج العين والجهاز التنفسي، والإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.
وبحسب النتائج، فإن "نسبة مطابقة المعدلات اليومية لجميع الملوثات المنصوص عليها في القاعدة الفنية بنوعية الهواء رقم 1140/2006 للعام الماضي بلغت 96.4 %، بحيث انخفضت مقارنة مع سنة 2021 والتي قدرت بـ98.2 %".
وبين التقرير أن متوسط نسبة الأيام التي كانت فيها نوعية الهواء جيدة، وصلت إلى 3.8 %، والمعتدلة 72 %، في حين أن تلك التي كان فيها الهواء غير صحي 5.2 %".
وكانت معدلات ملوثات أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون في جميع المحطات، ضمن الحدود المسموح بها في القاعدة الفنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط للمعدلات السنوية، واليومية، والساعية.
وثاني أكسيد الكبريت ذو الصيغة الكيميائية (so2) هو غاز ملوث للهواء، ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز، بحيث يزيد استنشاقه من خطر التعرض لمشاكل صحية كالسكتة الدماغية، وأمراض القلب، والربو وسرطان الرّئة والوفاة المبكرة، وفق منظمة غرينبيس.
وأوصت نتائج التقرير بـ"ضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة ثلوث الهواء، ومراقبة نوعية الهواء المحيط بالمملكة، أو إعداد استراتيجية قطاعية للبيئة، تتضمن قضايا مكافحة التلوث في هذا المجال".
ولا بد من "الاستمرار في مراقبة نوعية الهواء المحيط في كل من محافظات عمان، وإربد، والزرقاء، وزيادة عدد المحطات لتغطي المناطق كافة غير المشمولة بالرصد المستمر، وضمها الى الشبكة الوطنية الخاصة بهذا الشأن".
وتأتي هذه الخطوة من أجل "تحديد المناطق المعرضة للتلوث، ودراسة مصادره، بما في ذلك المناطق الحدودية، وتنفيذ الإجراءات التي تضبط نوعية الهواء وضمن المواصفات الوطنية، وتحافظ على نوعيتها من التدهور في المناطق البعيدة".
وشددت التوصيات على "استكمال التجهيزات لقياس الملوثات الغازية في المحطات حسب الحاجة، وقياس عناصر الأرصاد الجوية، وسرعة الرياح واتجاهها في جميع المحطات".
ومن بين المقترحات كذلك "مراجعة وتحديث التشريعات والمواصفات القياسية الأردنية المتعلقة بنوعية الهواء، وتشجيع ودعم الجامعات، ومراكز البحث العملي على إجراء البحوث المتعلقة بتلوث الهواء والحد من الآثار السلبية للبيئة".

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