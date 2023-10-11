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الصفدي: خطبة العرش بوصلتنا.. والخصاونة: نقف صفا واحدا خلف الملك

10/11/2023 11:21:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- فاز النائب أحمد الصفدي للمرة الثانية، برئاسة مجلس النواب في دورته الأخيرة بنيله 82 صوتا، بينما نال منافسه النائب نصار القيسي 35 صوتا، وألغيت 11 ورقة اقتراع، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 128 نائبا، وأرجئ انتخاب النائبين: الأول والثاني، والمساعدين، إلى جلسة سيعقدها المجلس اليوم.
وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أمس، أعمال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة الـ19، بخطاب العرش السامي، وفيه أكد جلالته، أهمية المرحلة المقبلة، إذ ستجري الانتخابات العام المقبل.
وأكد جلالة الملك، على مركزية القضية الفلسطينية، وموقف الأردن الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس.
رئيس المجلس المنتخب أحمد الصفدي، قال "السلام على هذا الحمى العربي الهاشمي، وأبنائه العاشقين لترابه، عشقاً مجبولاً بتراب فلسطين.
السلام على سيد البلاد، الملك الهاشمي الراسخ في قمم الحق والثبات، رافعاً راية الحماية المطهرة لمقدسات الأمة وقيمها. السلام على الأردنيين الذين تنكسر على صخور ولائهم كل العاتيات وتزدان أعناق صفحات التاريخ لشموخهم وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم".
وقال الصفدي "شرفنا اليوم سيد البلاد بخطبة العرش السامي، والتي تضمنت رؤى ثاقبة وخريطة طريق واضحة لقابل الأيام، وقد وضعت السلطات كافة، أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز، وهي عين الحكمة، ودالة الصواب، وخير المسار، وستكون بوصلتنا التي نعمل وفقها، من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية".
وشدد على أن خطاب جلالته، هو ما سيسير المجلس والحكومة على هديه، في مضمار العمل الوطني، وتحت مظلة الفصل المرن بين السلطات المحفوف بالدستور العتيد، وفي مناخ من التعاون والتوافق في مسارات متوازية، تلتقي في دائرة المصلحة الوطنية العليا، لتحقيق رؤى التحديث الشاملة ومقتضيات مساراته.
وأكد على ما تناوله جلالة الملك في خطابه، حول "قضية الأمة المركزية، فلسطين التي تسكن وجدان الأردنيين وضمائرهم جميعاً، وهي القضية التي بقيت في سدة أولويات جلالة الملك، محذراً على الدوام وفي خطاباته كافة، من مغبة غياب الحل العادل الشامل لها".
وأشار الى أن استمرار ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سيبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، وهو ما سينعكس على العالم برمته، وما يجري في قطاع غزة، انعكاس لتطرف حكومة الاحتلال، ما يتطلب من المجتمع الدولي ومراكز قراره، الإنصات لصوت الحكمة الذي يمثله جلالة الملك دوماً، ووقف آلة الحرب الغاشمة في القطاع.
وأعاد التأكيد، على أن الأردن سيبقى ظهيراً لفلسطين، وصخرة صمود في وجه كل طامع، ولن نسمح بأي حلٍ يكون على حساب شبر واحد من أرضنا.
وهنأ رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الصفدي بتجديد ثقة زملائه وزميلاته النواب وانتخابه رئيساً للمجلس، وقال ان المجلس "مؤسسة دستورية وطنية متمكنة، أنجزت الكثير في إطار التشريعات الناظمة، لمشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأكد الخصاونة، "الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحمايتها والذودِ عنها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وترأس الجلسة، النائب نواف الخوالدة بصفته النائب الأكثر أقدمية نيابية بعد النائب عبد الكريم الدغمي، الذي اعتذر عن ترؤس الجلسة، وتشكلت لجنة الانتخاب من: اندريه الحواري ويزن شديفات ونصار الحيصة.

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