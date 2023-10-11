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الصين تنسق مع مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسعى الصين للتنسيق مع مصر للمساعدة في تخفيف حدة القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، والذي اندلع بعد هجوم مباغت نفذته "حماس".

وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيا، أمس الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية، قائلا إن "الصين ترغب في الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع مصر، ودفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف في أقرب وقت ممكن".

وحث المسؤول الصيني "المجتمع الدولي على تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".

وقال تشاي إن "الحل الأساسي يكمن في تنفيذ حل الدولتين"، داعيا اللاعبين الرئيسيين في النزاع إلى "بذل جهود عملية" لتحقيق هذه الغاية "بأقصى قدر من الإلحاح".

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي في محيط غزة والغارات الجوية على القطاع، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال وتكثيف الحراك السياسي. (RT)

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