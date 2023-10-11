الصين تنسق مع مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسعى الصين للتنسيق مع مصر للمساعدة في تخفيف
حدة القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، والذي اندلع بعد هجوم
مباغت نفذته "حماس".
وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون
هاتفيا، أمس الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية، قائلا
إن "الصين ترغب في الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع مصر، ودفع طرفي النزاع
إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف في أقرب وقت ممكن".
وحث المسؤول الصيني "المجتمع الدولي على
تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".
وقال تشاي إن "الحل الأساسي يكمن في تنفيذ
حل الدولتين"، داعيا اللاعبين الرئيسيين في النزاع إلى "بذل جهود
عملية" لتحقيق هذه الغاية "بأقصى قدر من الإلحاح".
ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها
الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد
الإسرائيلي في محيط غزة والغارات الجوية على القطاع، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال
وتكثيف الحراك السياسي. (RT)
MENAFN11102023000072011014ID1107229038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.