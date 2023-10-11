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حتى بنيامين نتنياهو لم يعد يستطيع الاستمرار

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: تسفي برئيل 11/10/2023

"ما سنفعله بالعدو سيدوي لأجيال"، هكذا تعهد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تصريحه الفارغ قبل يومين. بدلا من هذا التصريح كان يجب عليه تبني المقولة المعروفة لمناحيم بيغن في العام 1983 وهي: "أنا لم أعد قادر على الاستمرار"، بعد أن اعتقد هو أيضا أن ما تم فعله بلبنان سيدوي صداه لأجيال. بيغن استقال أثناء الحرب وبدلا منه تم تعيين اسحق شمير، ومعه تحطمت الخدعة المتفق عليها والتي ترسخت هنا والتي تقول: "إنه لا يتم استبدال رئيس حكومة في زمن الحرب".
على رأس حكومة إسرائيل، يقف الآن زعيم فاسد، متهم بمخالفات جنائية، والذي فقط قبل لحظة بذل كل الجهود من أجل القيام بانقلاب نظامي وأثار عليه حكومات الغرب وخرب العلاقات مع الإدارة الأميركية واعتبر الجيش والشاباك ومعظم الجمهور أعداء للشعب، والآن هو يجر الدولة إلى حرب لا أحد يعرف بالضبط ما هو هدفها، وبالأحرى ما هي نتائجها. هذا رئيس حكومة حتى لا يعترف بالحاجة إلى حكومة إنقاذ وطنية، لأنه على ثقة بأنه لا يوجد أي بديل له. هو يشبه نفسه الآن بزيلنسكي، الزعيم الحقيقي الذي حارب ببطولة ضد غزو دولة عظمى، بعد أن قام هو نفسه برعاية هذا العدو نفسه، لسنين والذي قام في الأسبوع الحالي، بغزو الدولة من دون أي إزعاج في عهده، وفي ظل فشله الذريع، ومن دون أن يتحمل ولو حتى جزءا صغيرا من المسؤولية.
قبل فترة قصيرة من هذه الحرب في ساحة المحكمة المشتعلة، لكن المكيفة، جرت حرب على حياة بنيامين نتنياهو السياسية. هناك ناقشوا مسألة هل يمكن إقالته بسبب عدم الأهلية، خرق اتفاق تضارب المصالح. وقد قال في دفاعه: "إن الالتماسات تريد فعليا تحديد، من دون أي صلاحية في القانون، أن ملايين المواطنين، قد عملوا عبثا على تجسيد حق التصويت". هؤلاء الملايين أنفسهم من الناخبين الذين وفروا له السلم الذي يمثل 64 مقعدا، فقدوا في هذه الأثناء المئات من أبناء عائلاتهم، والآلاف من أصدقائهم أصيبوا وأبناء عائلاتهم سجنوا في الغرف الآمنة لساعات بسبب الذعر المخيف. وهم يحاولون معرفة ما الذي حدث لأعزائهم من دون أن يستطيعوا الحصول على إجابات. وهم حتى الآن لا يعرفون ما الذي ينتظرهم. هل ملقى عليهم واجب البقاء مخلصين للخيار الذي اختاروه قبل تسعة أشهر، عندما كان الواقع "مدهشا"؟ هل انتخابهم له منحه الحق الحصري والمطلق الذي لا يمكن تغييره بإرسال إسرائيل إلى حرب هو نفسه لا يعرف كيف ستكون نهايتها، ومن دون خطة ومن دون هدف؟.
هذا رئيس الحكومة الكذاب نفسه، الذي حتى الكثير من ناخبيه أصبحوا يدركون أن أفعاله يوجهها فقط مبدأ واحد هو إنقاذ رأسه. هل فجأة تم كشف الغطاء عن عينيه وأصبح يعرف أيضا مصلحة الدولة؟ هل هو مؤهل أصلا لتحديد ما هي مصلحة الدولة؟ كم من الهراء يوجد في دعوته لـ"الوحدة الوطنية" في الوقت الذي يحدد فيه ويعرف من يستحق أن يكون شريكا في هذه الوحدة.
هذا في نهاية المطاف رئيس حكومة يستغل الشرعية الجماهيرية التي حصل عليها قبل عشرة أشهر، كي يضع مسدسا على رأس الدولة، في البداية بالمعركة التي أدارها ضد الديمقراطية، والآن بسعيه الحثيث والوحشي لشن حرب انتقام ضد غزة. المسدس ما يزال موجودا على الطاولة، حيث بطاقة الثمن الملصقة عليه ليست فقط تحطيم الديمقراطية، بل حياة المواطنين، الذين أكثر من 100 منهم محتجزون في رعب مخيف في الانفاق والاقبية في غزة، وربما أنهم سمعوا أقوال الوزير المتعصب بتسلئيل سموتريتش الذي يعتبرهم ضررا شاملا يجب عدم الاهتمام به في وقت الحرب المقدسة.
رئيس حكومة كهذا، هو عديم الأهلية تماما. حتى لو كان من الناحية القانونية سيجد لنفسه بندا قانونيا للاختباء وراءه. وحتى لو أن المحكمة حددت أن قانون عدم الأهلية هو عمل فكري مثالي. بنيامين نتنياهو لن يكون فجأة الزعيم الذي يمكن أن نطالبه بتحمل المسؤولية. هو رئيس عصابة يجب نزع المسؤولية منه، حتى ربما بشكل خاص في زمن الحرب. نتنياهو "لم يعد يستطيع الاستمرار".

MENAFN11102023000072011014ID1107229037

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