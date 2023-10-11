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منظمات طبية دولية: الوضع الصحي في غزة كارثي

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- حذرت منظمات طبية غير حكومية دولية من الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الجيش الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي، داعية إلى فتح ممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية واحترام القانون الإنساني.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، قالت رئيسة برنامج فلسطين لمنظمة أطباء بلا حدود، سارة شاتو، إن "الوضع كارثي، ولا أعتقد أن أحدا آمن في غزة". وأضافت "نقلنا جزءا من فرقنا إلى أحد مباني الأمم المتحدة، كانت التفجيرات ضخمة للغاية لدرجة أن المخاطر كبيرة للغاية".
وطالبت بممر إنساني لدعم الاستجابة الطبية، وإحضار المعدات، واستبدال الفرق في الموقع".
من جهتها، حذرت منظمة أطباء العالم غير الحكومية، التي لديها حوالي 30 موظفا في الضفة الغربية وحوالي 20 موظفا في غزة من خطورة الأوضاع.
من جانبه، قال نائب رئيس المنظمة، الطبيب جان فرانسوا كورتي، "لقد انخفض نقل المرضى بسبب الحصار وكثافة القصف. فريقنا يعمل من أجل البقاء، ومن الصعب جدا عليهم أن يتمكنوا من القيام بعملهم"، مشيراً إلى أن 80 بالمئة من السكان هناك يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأضاف: "علينا أن نضمن احترام القانون الإنساني الدولي، وجلب الأدوية، والحفاظ على سلامة المدنيين". -(بترا)

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