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حاملة الطائرات الأميركية الأكثر فتكا بالمتوسط.. دعم لإسرائيل وتحذير للجيران

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة-ها هي مجموعة حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN-78) تصل إلى مياه البحر المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.
وبناء على أوامر من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وصلت حاملة الطائرات ضمن مساعي توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضا لزيادة الوجود العسكري الأميركي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة، حسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة "أسوشييتد برس".
وذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الدعم الأميركي، إلى جانب إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى شرق المتوسط، يشمل ذخيرة وصواريخ للقبة الحديدية وغيرها من المعدات الدفاعية ومدمرة صواريخ.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس في وقت سابق أن الطائرة الأولى التي تحمل ذخيرة أميركية متطورة هبطت في قاعدة نفاتيم الجوية ليل الثلاثاء/الأربعاء قائلا إن هذه الذخيرة تمكن الجيش من "توجيه ضربات ملموسة والاستعداد لسيناريوهات أخرى".
يرافق المجموعة القتالية ما يقرب من 5000 بحار وطائرات حربية وطرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءا من احتمال اعتراض أسلحة إضافية من الوصول إلى حماس وإجراء المراقبة.
صممت قبل 20 عاما بتكلفة 13 مليار دولار، وهي أحدث حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية وأكثرها تقدما.
مجلة "ناشيونال ريفيو" ترى أن قدرة قوات البحرية الأميركية على مساعدة إسرائيل بقرارها تحريك حاملة الطائرات، التي يعادل حجمها 6 هياكل سفن، في البحر المتوسط، يعتبر إنجازا لوجستيا ودبلوماسيا لم يسبق له مثيل.-(وكالات)

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