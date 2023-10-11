بايدن: يجب أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش".
وطالب الرئيس بايدن في كلمة إيران "بتوخي الحذر" وشدد بايدن على أن بلاده ستعمل على "استعادة المحتجزين الأميركيين في غزة".
وأضاف: "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب".
وأعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصا. وكالات
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