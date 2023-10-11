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بايدن: يجب أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش".

وطالب الرئيس بايدن في كلمة إيران "بتوخي الحذر" وشدد بايدن على أن بلاده ستعمل على "استعادة المحتجزين الأميركيين في غزة".

وأضاف: "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب".

وأعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصا. وكالات

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