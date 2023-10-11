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سرايا القدس تتوعد إسرائيل

10/11/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس في تسجيل صوتي مصور : "نقول للصهاينة إننا جهزنا الكثير لكم خارج فلسطين وسوف ترون على حدودكم ما لاقيتموه في غلاف غزة".

وأضاف "ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى مزيد من الجهاد والقتال وارباك المحتل على كل المحاور".

وتابع بالقول : "المعركة لم تعد محصورة في غزة وقد تمتد إلى الداخل المحتل وساحات أخرى".






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