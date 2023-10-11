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وزارة الصحة في غزة: يجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية

10/11/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة في غزة إن المستشفيات بلغت الإشغال التام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى باتوا يفترشون الأرض.

وأضافت بأن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاد.

وأكد على أن الوضع الصحي بات لا يحتمل الصمت ويجب التحرك العاجل لتوفير ممر آمن للإمدادات الطبية ونقل الجرحى.

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