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لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

10/11/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






جاستن فوغت* - (فورين أفيرز)7/10/2023
في صباح يوم السبت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا على إسرائيل على نطاق غير مسبوق. وشمل الهجوم إطلاق آلاف الصواريخ، وتسلل المسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتجاز عدد غير معروف من الرهائن. وقد قتل (حتى كتابة هذه السطور) ما لا يقل عن 100 إسرائيلي، وجرح ما لا يقل عن 1.400 آخرين. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ‏‏بنيامين نتنياهو،‏‏ أن بلده الآن "في حالة حرب". ومع رد القوات الإسرائيلية، قتل نحو 400 فلسطيني وجرح نحو 1.600 آخرين.‏
لإلقاء الضوء على ما يعنيه هذا التطور بالنسبة لإسرائيل، والفلسطينيين، والمنطقة، حاورَت ‏‏مجلة "فورين أفيرز"‏‏ ‏‏مارتن إنديك‏‏، زميل لوي المتميز في الدبلوماسية الأميركية الشرق أوسطية في "مجلس العلاقات الخارجية". وكان إنديك قد شغل مرتين منصب سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، أولا من العام 1995 إلى العام 1997 ومرة أخرى من العام 2000 إلى العام 2001. كما شغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من 2013 إلى 2014. وفي وقت سابق، شغل أيضا مناصب المساعد الخاص للرئيس بيل كلينتون، والمدير الأول لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في "مجلس الأمن القومي"، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية. وقد تحدث إنديك إلى المحرر التنفيذي جاستن فوغت بعد ظهر يوم السبت، 7 تشرين الأول (أكتوبر). تم تحرير الحوار أدناه من أجل الطول والوضوح.‏
جاستن فوغت: لاحظ عدد من المراقبين أنه كان لأحداث اليوم (السبت) تأثير على الإسرائيليين مماثل لتأثير هجمات 9/11 على الأميركيين. لكن الإسرائيليين تحملوا قدرا كبيرا من العنف في العقود الأخيرة -وكذلك فعل الفلسطينيون، بطبيعة الحال. ما الذي يميز هذا الحدث؟
مارتن إنديك: كان هذا فشلا كاملا للنظام في الجانب الإسرائيلي. لقد اعتاد الإسرائيليون أن يكونوا قادرين على معرفة ما يفعله الفلسطينيون بالضبط، بالتفصيل، من خلال وسائلهم المتطورة للتجسس. وقد بنوا جدارا مكلفا للغاية ليفصل غزة عن المجتمعات المحلية على الجانب الإسرائيلي من الحدود. وكانوا واثقين من أن حماس قد تم ردعها عن شن هجوم كبير: لن يجرؤوا لأنهم سيُسحقون، لأن الفلسطينيين سينقلبون على ‏‏حماس‏‏ لتسببها في نشوب حرب أخرى. اعتقد الإسرائيليون أن حماس أصبحت في وضع مختلف الآن: ركزت على وقف إطلاق نار طويل الأمد، يستفيد فيه كل جانب من ترتيب "عِش ودع غيرك يعيش". وهناك نحو 19.000 عامل فلسطيني يذهبون إلى إسرائيل كل يوم من غزة، وهذا يفيد الاقتصاد ويدر العوائد الضريبية.
ولكن، اتضح أن كل ذلك كان خديعة هائلة. ولذلك ترى الناس في حالة صدمة -وكما حدث في ‏‏9/11‏‏، ثمة هذا الشعور: "كيف يمكن لعصابة من الإرهابيين أن تنجح في فعل هذا؟ كيف يمكن أن يهزموا مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي القوي وقوات الدفاع الإسرائيلية القوية؟". ليست لدينا إجابات جيدة حتى الآن، لكنني متأكد من أن جزءا من السبب كان الغطرسة -الاعتقاد الإسرائيلي بأن القوة المطلقة يمكن أن تردع حماس، وأن إسرائيل لم تكن مضطرة إلى معالجة المشاكل طويلة الأجل.‏
فوغت: ‏لماذا تختار حماس تنفيذ هذا النوع بالذات من الهجمات في الوقت الحالي؟ ماذا كان المنطق الاستراتيجي؟
إنديك: أستطيع أن أتكهن فحسب -ما أزال في حالة صدمة، بصراحة تامة. لكنني أعتقد أنه يجب عليك التفكير في السياق في هذه اللحظة. العالم العربي يتصالح مع إسرائيل. وتتحدث المملكة العربية السعودية عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكجزء من هذه الصفقة المحتملة، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لتقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية -عدو حماس. لذلك، كانت هذه فرصة لحماس وداعميها الإيرانيين لتعطيل العملية برمتها، والتي أعتقد الآن، لدى التفكير بأثر رجعي، أنها كانت تهدِّد كليهما بعمق. لا أعتقد أن حماس تتبع إملاءات من إيران، لكنني أعتقد حقا أنهما تعملان بالتنسيق مع بعضهما البعض، وأن لديهما مصلحة مشتركة في تعطيل التقدم الذي كان قادما والذي كان يكسب الكثير من الدعم بين السكان العرب. كانت الفكرة هي إحراج هؤلاء القادة العرب الذين صنعوا السلام مع إسرائيل، أو الذين قد يفعلون، وإثبات أن حماس وإيران هما القادرتان على إلحاق هزيمة عسكرية بإسرائيل.
‏‏هناك محادثات جارية بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ومحادثات حول ضمانات أمنية أميركية للمملكة العربية السعودية. ووفق جميع الاحتمالات، كان أحد الدوافع الأساسية لحماس وإيران وجود رغبة في تعطيل تلك الصفقة، لأنها هددَت بعزلهما. وكانت هذه طريقة جيدة جدا لتدمير آفاقها، على الأقل في المدى القريب. بمجرد عودة القضية الفلسطينية إلى الصدارة والوسط، ومشاهدة العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأسلحة الأميركية في أيدي الإسرائيليين وتقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين، فإن ذلك سيثير رد فعل قويا للغاية. وسيكون القادة (الذي يتأملون فكرة التطبيع مع إسرائيل) مترددين جدا في الوقوف في وجه هذا النوع من المعارضة. سوف يتطلب القيام بذلك منهم الوقوف وإخبار شعوبهم: "هذه ليست الطريقة. طريقتي ستخدم الفلسطينيين أكثر بكثير من طريقة حماس، التي لا تجلب سوى البؤس". وأعتقد أن هذا النوع من الشجاعة أكثر مما يمكن أن نتوقعه من أي زعيم عربي في هذا النوع من الأزمات.
‏فوغت: ما الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة الإسرائيلية؟‏
إنديك: حسنا، لقد مروا بهذا خمس مرات من قبل، ولديهم كتاب إرشادي واضح. سوف يحشدون الجيش، ويهاجمون من الجو، ويلحقون الضرر والدمار بغزة. سيحاولون قطع رأس قيادة حماس. وإذا لم ينجح ذلك في جعل حماس تتوقف عن إطلاق الصواريخ والدخول في مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، فأعتقد أننا سنشهد غزوا إسرائيليا واسع النطاق لغزة.‏
فوغت: كان هذا فشلا تاما للنظام من جانب إسرائيل.‏
‏إنديك: الآن يطرح هذا مشكلتين. الأولى هي أن إسرائيل ستقاتل في مناطق مكتظة بالسكان، وأن الاحتجاج الدولي ضد الخسائر المدنية التي ستلحِقها إسرائيل بواسطة أسلحتها الأميركية عالية التقنية سيحول الإدانة نحو الولايات المتحدة وإسرائيل، ويضغط على إسرائيل لوقف هجومها. والمشكلة الثانية هي أنه إذا نجحت إسرائيل في شن حرب شاملة واسعة النطاق، فإنها عندئذ ستمتلك غزة، وسيكون على الإسرائيليين الإجابة عن الأسئلة: كيف سنخرج؟ متى ننسحب؟ ومن هو الذي ننسحب لصالحه؟ تذكروا أن الإسرائيليين انسحبوا بالفعل من غزة في العام 2005، وهم لا يريدون العودة إليها.
فوغت: لقد عرفتَ نتنياهو وتعاملتَ معه على المستوى الشخصي والمهني منذ عقود. ما المسار الذي تتوقع أن يختاره؟‏
‏إنديك: حسنا، أول شيء يجب معرفته هو أنه يفاخر بحذره عندما يتعلق الأمر بالحرب. إنه حريص جدا على عدم خوض حروب شاملة واسعة النطاق. لذلك أعتقد أن خياره المفضل الأول سيكون استخدام سلاح الجو لمحاولة إنزال ما يكفي من العقاب بحماس بحيث يوافق قادتها على وقف إطلاق النار ثم التفاوض على إعادة الرهائن. بعبارة أخرى، العودة إلى الوضع السابق: هذا ما سيحاول الحصول عليه، محاولة استخدام الولايات المتحدة، ومصر وقطر، للتأثير على حماس لكي تتوقف. وإذا لم ينجح ذلك، وأشك في أنه سيفعل، فسيكون عليه أن ينظر في خيارات أخرى.
‏فوغت: لماذا تشك في أن ينجح ذلك؟
إنديك: لأنني أخشى أن نية حماس هي جعل إسرائيل تنتقم على نطاق واسع وبالتالي جعل الصراع يتصاعد: انتفاضة في الضفة الغربية، وهجمات من حزب الله، وثورة في القدس. ‏
‏فوغت: وإذن، بعبارة أخرى، لن تقبل حماس بأي رد إسرائيلي يهدف إلى استعادة الوضع السابق؟‏
‏إنديك: صحيح. وفيما يتعلق بالتصعيد، فإن الطرف الذي يجب مراقبته عن كثب هو "حزب الله". إذا ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين، فسوف يكون "حزب الله" عرضة لإغراء الانضمام إلى المعركة. لديهم 150 ألف صاروخ يمكنهم أن يمطروا بها المدن الرئيسية في إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى اندلاع حرب شاملة -ليس في غزة فحسب، ولكن في لبنان أيضا. وسوف ينجر الجميع إلى المعركة في هذا الموقف.
فوغت: أخشى أن نية حماس هي حمل إسرائيل على الرد الانتقامي بشكل هائل.
إنديك: وعلى الجانب الآخر، فإن لدى المملكة العربية السعودية، والدول التي لها معاهدات سلام مع إسرائيل والتي وقعت على "اتفاقيات إبراهيم" مع إسرائيل -الإمارات العربية المتحدة والبحرين- مصلحة في تهدئة الأمور والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، لأنه كلما طال أمد ذلك، أصبح من الصعب عليها الحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل.‏
‏فوغت: هل سيؤثر عدم الاستقرار السياسي الحالي في إسرائيل على عملية صنع القرار هناك؟‏
‏إنديك: أعتقد أن كل هذا سيبقى على جانب الطريق في الوقت الحالي. هذه أزمة عميقة ذات أبعاد غير معروفة حتى الآن. ويواجه رئيس الوزراء مشكلة حقيقية، ليس فيما يتعلق بالدفاع عن المواطنين فقط، ولكن في تجنب تلقي اللوم على ما حدث. ولا أرى كيف يمكنه ذلك. لذلك عليه أن يجد طريقة لتخليص نفسه من خلال الصراع. لا يمكنه تحمل أن يملي الأعضاء المتطرفون من أقصى اليمين في ائتلافه ما سيحدث لأنهم سيأخذون إسرائيل إلى مكان سيئ للغاية. لذلك إما أن يتمكن من ممارسة السيطرة عليهم، وهو ما لم يتمكن من القيام به بعد، أو أنه سيتعين عليه إزالتهم. اليوم، عرض (يائير) لابيد، زعيم المعارضة، الانضمام إلى حكومة طوارئ ضيقة، والتي ستضم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحزب لابيد، وحزب (زعيم المعارضة) الآخر بيني غانتس. وقد يقبل نتنياهو بذلك بالضبط كوسيلة لتهميش المتطرفين، وإظهار روح المسؤولية، وتوحيد البلاد.
فوغت: من اللافت للنظر أن هذا يحدث بعد 50 عاما، باليوم تقريبا، من الهجوم العربي المفاجئ على إسرائيل الذي أطلق "حرب يوم الغفران" في العام 1973.‏
‏إنديك: إنه شيء مذهل لا يُصدق -وليس من قبيل الصدفة. دعونا نتذكر أنه بالنسبة للعرب، كان ينظر إلى حرب "يوم الغفران" على أنها انتصار. فقد نجحت مصر وسورية في أخذ الجيش الإسرائيلي على حين غرة، ونجحتا في عبور قناة السويس والتقدم نحو مرتفعات الجولان، لدرجة أن العديد من الإسرائيليين اعتقدوا أن إسرائيل انتهت. وهكذا، على الرغم من أن إسرائيل انتصرت في النهاية في تلك الحرب، إلا أن انتصار الأيام الأولى ما يزال يُحتفل به في العالم العربي. لذلك، تريد حماس أن تُظهر، بعد 50 عاما، أنها تستطيع أن تفعل الشيء نفسه -فهذا سيعطي دفعة كبيرة لمكانتها في العالم العربي، ويشكل تحديا كبيرا لتلك الدول والقادة الذين صنعوا السلام مع إسرائيل في الأعوام الـ50 الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن حماس هي خصم مختلف تماما. في العام 1973، ذهب (الرئيس المصري) أنور السادات إلى الحرب مع إسرائيل من أجل صنع السلام معها. وشنت حماس حربا من أجل تدمير إسرائيل -أو لبذل قصارى جهدها لإضعافها، وإسقاطها. ليس لدى حماس أي مصلحة في صنع السلام مع إسرائيل.
‏كانت الغطرسة هي التي دفعت الإسرائيليين إلى الاعتقاد، في العام 1973، بأنهم لا يُهزمون، وأنهم القوة العظمى في الشرق الأوسط، وأنهم لم يعودوا في حاجة إلى إيلاء الاهتمام للمخاوف المصرية والسورية لأنهم كانوا أقوياء للغاية. وقد تجلت هذه الغطرسة نفسها مرة أخرى في السنوات الأخيرة، حتى عندما قال العديد من الناس للإسرائيليين أن وضع الفلسطينيين وصل حدا لا يمكن تحمله. اعتقدوا أن المشكلة تحت السيطرة. ولكن، تم الآن نسف جميع افتراضاتهم، تماما كما كان الحال في العام 1973. وعليهم أن يتصالحوا مع هذه الحقيقة.‏

*نشر هذا الحوار تحت عنوان: Why Hamas Attacked-and Why Israel Was Taken by Surprise






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