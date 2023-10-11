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بلينكن: الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل

10/11/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل.

وقال بلينكن في مقابلة مع الصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ماريلاند قبل مغادرته في زيارة إلى إسرائيل: "سنؤكد على الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أي دولة أو أي طرف قد يحاول استغلال الوضع الحالي، الولايات المتحدة مستعدة لردع أي طرف يفكر في شن عدوان آخر ضد إسرائيل".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقديم مساعدة عسكرية طارئة لإسرائيل، مؤكدا أنها لن تتوقف عند هذا الحد.

وتابع: "نحن مصممون على مساعدة إسرائيل بكل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها ولضمان أمن شعبها، والمساعدات العسكرية الكبيرة التي طلبتها إسرائيل في طريقها إليها بالفعل. نتوقع أن يكون لدى إسرائيل احتياجات أخرى وطلبات أخرى، نحن نعمل عن كثب على هذا الأمر مع الكونغرس وسنواصل إرسال المساعدات لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط لإظهار نية واشنطن بوضوح.وكالات


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