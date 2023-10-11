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7 شهداء في قصف لطيران الاحتلال على غزة

10/11/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في "بلوك ج" غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن سبعة شهداء وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل الشهيد أحمد أبو الريش غرب خان يونس، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كافة الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، وبسبب الكثافة السكانية في المنطقة. وفا


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