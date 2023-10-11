7 شهداء في قصف لطيران الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، فجر الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في "بلوك ج" غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن سبعة شهداء وعدة مصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي نتيجة قصف منزل الشهيد أحمد أبو الريش غرب خان يونس، مؤكدة أن عدد الشهداء مرشح للزيادة حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال كافة الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، وبسبب الكثافة السكانية في المنطقة. وفا
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