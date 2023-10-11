زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل.
وحسب مصادر الموقع، فإن ممثلي مكتب الرئاسة الأوكرانية وجهوا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا رسميا لتنسيق الزيارة.
وتشير المصادر إلى أن مناقشة الزيارة لا تزال في مرحلتها الأولى، ولا توجد أي مواعيد محددة للزيارة المحتملة. وكالات
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