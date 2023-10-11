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زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل

10/11/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وإسرائيليين، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل.

وحسب مصادر الموقع، فإن ممثلي مكتب الرئاسة الأوكرانية وجهوا إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا رسميا لتنسيق الزيارة.

وتشير المصادر إلى أن مناقشة الزيارة لا تزال في مرحلتها الأولى، ولا توجد أي مواعيد محددة للزيارة المحتملة. وكالات


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