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أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل

10/11/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قامت الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها بشأن السفر إلى إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.

وصنفت الخارجية الأمريكية السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية تحت "المستوى 3"، حيث تدعو المواطنين لإعادة النظر في سفرهم إلى هناك نظرا "للإرهاب والاضطرابات" على حد قولها.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أبقت الخارجية على توصياتها عند "المستوى 4"، ما ينص على عدم السفر إلى تلك المنطقة نظرا "للإرهاب والاضطرابات والنزاع المسلح".وكالات


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