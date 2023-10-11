أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قامت الخارجية الأمريكية بتحديث توصياتها بشأن السفر إلى إسرائيل على خلفية التصعيد حول قطاع غزة.
وصنفت الخارجية الأمريكية السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية تحت "المستوى 3"، حيث تدعو المواطنين لإعادة النظر في سفرهم إلى هناك نظرا "للإرهاب والاضطرابات" على حد قولها.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أبقت الخارجية على توصياتها عند "المستوى 4"، ما ينص على عدم السفر إلى تلك المنطقة نظرا "للإرهاب والاضطرابات والنزاع المسلح".وكالات
MENAFN11102023000072011014ID1107229026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.