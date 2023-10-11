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عباس في عمان للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي

10/11/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وفي لقاء منفصل سيلتقي عباس في عمّان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

ويزور بلينكن الأردن وإسرائيل في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الأول 2023، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين، وفق بيان للخارجية الأميركية. قناة المملكة

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